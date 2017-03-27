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Объявлены новые даты летнего Кинорынка

Организаторы определились со сроками

103-й Российский Кинорынок обнародовал новые даты проведения. Летний индустриальный кинофорум в Сочи пройдет в период с 6 по 11 июня 2017 года. Основной площадкой его проведения останется конгресс-центр ГО «Жемчужина». Напомним ранее мероприятия Кинорынка планировали начать 5 июня.

Программа Кинорынка пока находится в стадии формирования. 

Перенос сроков 103-го Кинорынка был связан с переносом сроков кинофестиваля «Кинотавр». Обычно эти мероприятия проходят параллельно: организаторам Кинорынка было важно обеспечить его участникам возможность посмотреть фильмы из программы кинофестиваля. Сочинский киносмотр в этом году состоится в период с 7 по 14 июня, хотя ранее объявлялись другие даты его проведения. 

27.03.2017 Автор: Артур Чачелов

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