Российские продюсеры отреагировали на предложение выпустить свои фильмы в прокат в августе

Российские продюсеры готовы к выпуску своих фильмов в августе-сентябре, когда отечественная система кинопоказа будет восстанавливаться после многомесячной паузы. Об этом они рассказали БК. Однако создатели отечественных фильмов надеются, что к моменту старта проката государство определит четкие условия, по которым смогут возобновить работу кинотеатры и дистрибьюторы, а также будет решен вопрос о государственной поддержке как всей индустрии в целом, так и конкретных фильмов в частности.

Сергей Сельянов, отвечая на вопрос БК о том, как он оценивает озвученное в пятницу Олегом Березиным предложение кинотеатров о выпуске потенциальных российских хитов сразу после возобновления кинопоказа, отметил, что всем игрокам рынка приходится принимать решения в условиях сильной неопределенности: «Проблема в том, что никто не знает, как поведет себя зритель после запуска. По одной версии, зритель набросится на фильмы как изголодавшийся на кусок хлеба. По другой версии, зрители будет очень-очень осторожно заново осваивать кинотеатральное пространство. Столь многофакторного, многовекторного кризиса никогда не было, и делать прогнозы сейчас очень трудно. Но на вызовы времени нужно отвечать, ведь наградой за это будет победа над угрозой. Нашей задачей является всем сыграть в одни ворота, чтобы победить общего противника».

Идею скорого выпуска отечественных фильмов для поддержания системы проката Сельянов поддержал: «Я так понимаю, кинотеатры в своем предложении исходят из того, что в августе американского кино по-прежнему не будет. Соответственно, у кинотеатров два пути — либо оставаться на карантине, либо открываться со ставкой на российские фильмы. Сама идея правильная, и лично я категорически за, но трудно принять подобное решение, пока в августе остаются американские картины. А когда американские проекты окончательно уйдут, может быть уже поздно, чтобы запускать рекламную кампанию для наших проектов. Остается полагаться на синергию между кинотеатрами, дистрибьюторами и властью. Нам требуется соответствующая поддержка и набор определенных решений от власти. Это снимет большую часть неопределенности. Мы поймем, как именно будем выходить из карантина, и сразу начнем непосредственные переговоры с кинотеатрами. Во всяком случае, наш ВРАТАРЬ ГАЛАКТИКИ продолжает стоять на 27 августа, и мы будет прикладывать все возможные усилия, чтобы он остался на этой дате».

Генеральный продюсер «Марс Медиа» Рубен Дишдишян рассказал, какой именно фильм готовится его компанией к выпуску в августе: «Олег Березин призвал поддержать кинотеатры и выпустить в августе наш большой семейный фильм ПАЛЬМА. Поддерживаю. Но, к сожалению, картина пока не готова. Но у нас готов другой фильм – КРАСОТКА В УДАРЕ, оптимистическая комедия с Юлей Александровой и Андреем Бурковским в главных ролях. Абсолютно зрительский фильм, рассчитанный на активную молодую аудиторию. Прокатчик Sony думает выпускать ее сразу, как откроются кинотеатры. Быть первыми. Мы готовы рисковать. Но здесь нам нужна поддержка АВК, Фонда кино и Министерства культуры».

Алексей Учитель согласился с коллегами в том, что целенаправленная помощь государства в столь критический для отрасли момент необходима: «Учитывая, что гипотетическое открытие кинотеатров перенеслось на 1 августа, пока совершенно не понятно, что будет дальше. Ясно, что из-за ограничений зрителей будет, как минимум, вдвое меньше. С другой стороны, рынок ждет уникальный период, когда будут работать исключительно российские проекты. В этих условиях особую значимость приобретает государственная поддержка. Но в какой форме ее реализовать — нужно решать как можно быстрее. Об этом сейчас ведутся оживленные дискуссии внутри отрасли. Мы готовы выпустить СТРЕЛЬЦОВА, но необходимость рассчитаться с инвесторами − то объективное обстоятельство, которое неминуемо оказывает влияние на наше решение. Как мне кажется, лучше всего выпустить СТРЕЛЬЦОВА через год. Вся наша рекламная кампания изначально была построена на участии сборной России и нацеленности на Чемпионат Европы по футболу, который также перенесен на год вперед. С учетом этих факторов, согласитесь, сентябрь − не лучший период для выхода СТРЕЛЬЦОВА. Второй наш ближайший релиз, мой режиссерский проект ЦОЙ, — не столь масштабный фильм, но у нас здесь также довольно большие зрительские ожидания. Выпускать ЦОЯ только ради галочки — не хочется. При должной государственной поддержке ЦОЙ появится на экранах в сентябре».

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07.07.2020 Автор: Никита Никитин