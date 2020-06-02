Работа кинотеатров в России возобновится в середине июля

Пик эпидемии коронавируса в России прошел и учреждения культуры вскоре начнут открываться по всей стране, заявил вице-премьер Дмитрий Чернышенко на брифинге в правительстве. Ранее об июле, как о времени открытия кинотеатров говорили в Минкультуры. Этот месяц также упоминался в репортажах крупных федеральных телеканалов.
Отрасль должна заработать к выходу в прокат нового фильма Кристофера Нолана ДОВОД от компании «Каро Премьер» и студии Warner Bros. Однако пока нет точной информации, выйдет ли фильм на заявленной дате 16 июля. Далее поддержать прокат должны проекты МУЛАН от студии Disney и ГУБКА БОБ В БЕГАХ от «Централ Партнершип» и Paramount. Реклама последнего с датой выхода 6 августа появилась в социальных сетях. МУЛАН с датой выпуска 24 июля замечен на свежих рекламных материалах киносети «КАРО».
Напомним, что решения об открытии кинотеатров должны приниматься главами регионов страны в соответствии с санитарно-эпидемиологической обстановкой. На данный момент в стране работают несколько площадок, расположенных в разных регионах, в частности, в Ленобласти и Южно-Сахалинске. Недавно Роспотребнадзор выпустил список рекомендаций для работы кинотеатров в период пандемии.
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02.06.2020 Автор: Никита Никитин, Артур Чачелов
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