Российские кинотеатры пока не готовы закрываться

Российские кинотеатры в большинстве своем не намерены следовать рекомендациям Минкультуры и прекращать работу с 23 марта. Объединенная сеть («Кино Okko», «Синема Парк» и «Формула кино») распространила сообщение, в котором подтвердила, что в связи с рекомендательным характером приказа ведомства Ольги Любимовой пока не будет останавливать показы и закрывать кинозалы. Свою позицию сеть обозначила практически теми же словами, что ранее произнес глава Ассоциации владельцев кинотеатров (АВК) Олег Березин.

При этом некоторые свои мультиплексы крупнейшая киносеть страны все же закрыла. Это произошло после появления постановлений некоторых региональных властей, предписывающих остановку работы кинотеатров. Такие документы появились, например, в Санкт-Петербурге, Калининградской области, Якутии. «Мы закрылись еще 19 марта, − рассказывает Виктория Баишева, букер независимого кинотеатра «Азия» из Якутска. − Персонал на больничных или в отпусках. Директор с учредителями сейчас думают, что делать дальше. Я думаю, нам остается только ждать. Некая дезориентация сейчас. Город вроде как на карантине, но народ гуляет, торговые центры и общепит открыты. А кинотеатры закрылись первыми».

«Мы сейчас решаем вопрос, как нам закрыться, − говорит Дмитрий Павлов, генеральный директор сети «Киноград», чьи площадки расположены в Москве, Подмосковье, Санкт-Петербурге и Башкортостане. − Планируем прекратить работу на время. Потому что, думаю, это был последний уикенд, когда наблюдается снижение в два раза. Следующий уикенд будет не просто со снижением, а равен нулю. Мы планируем отправить сотрудников в отпуск за свой счет. Дай бог, чтобы хватило денег заплатить людям сейчас за март и потом отправить всех в отпуск».

Но закрываться думают далеко не все, и многие независимые букеры подтвердили БК свое желание работать дальше. «Из девяти площадок, с которыми я работаю, на данный момент закрыты три, − рассказывает Евгений Буслейко, директор компании по созданию и управлению кинотеатрами «Новое измерение». − Остальные пока сопротивляемся, так как раз режима ЧС нет, то нет и форс-мажора. Поэтому закрыться можно, но аренду все равно плати. Пока хоть какая-то выручка идет − работаем. Сейчас прорабатываем варианты с персоналом. Простой: по вине работодателя − это 2/3 оклада либо всех в оплачиваемый отпуск. Вариант с сокращением или неоплачиваемым отпуском не рассматриваем, но он возможен. По факту денег на зарплаты хватит до середины апреля, и это с учетом, что денег на налоги с этих зарплат уже нет, как нет и на годовой 2019 и квартальный налог 2020».

«Пока нам не пришлют бумагу с требованием (а не с рекомендацией) мы будем работать, − говорит Ирина Макарова из двухзального кинотеатра «Прага Cinema» в Димитровграде Ульяновской области. − План на случай прихода требования есть. Пока работаем в штатном режиме с усиленными мерами дезинфекции. Увеличили промежутки между сеансами, проводим обработку поверхностей. Сокращать точно никого не будем (нам и некого). Если нас закроют − у всех есть запас оплачиваемых отпусков».

«Пока мы работаем. Письмо Минкульта видели, надо понимать, что муниципальные кинотеатры закроются, а мы будем готовиться к худшему и надеяться на лучшее, − признается Роман Бердышев, расписывающий нескольких кинотеатров в Твери, Тверской области и Калуге. − Конечно, все вопросы мы прорабатываем, но наша позиция такова: пока есть для кого показывать кино, мы будем это делать. Ну и, пока не будет официального приказа прекратить деятельность от правительства или местных властей. Мне, например, непонятна позиция правительства – если это режим ЧС, то так и скажите. Если режим ЧС не объявлен, мы будем получать штрафы за просрочку платежей. Получается, что кинотеатры остались один на один с этой проблемой, это не совсем честно».

«Пока что мы будем стараться работать. Дезинфицирующие средства у нас есть, все необходимые меры мы предпринимаем. Людей на сеансах все равно немного, человек 20 максимум, − сетует Юрий Емельянов, заместитель директора по репертуарному планированию к/т «Крым» в Феодосии. − Если нас принудительно не закроют, будем работать. Пока сокращений не планируем, единственное, что отправили в отпуска тех сотрудников, у которых они были. Хотя работать становится все сложнее, потому что фильмов нет».

Отсутствие репертуара − одна из важнейших насущных проблем для тех площадок, которые еще работают. Каждый день дистрибьюторы присылают сообщения об отмене релизов, запланированных на ближайшие две недели, а иногда и на весь апрель. Когда нет репертуара − нет и зрителя. «С 1 апреля заканчивается и кино, поэтому, видимо, придется закрыться на неопределенный период, − говорит Евгений Буслейко. − Причем хорошим вариантом будет до конца мая, когда «вернется» Голливуд. О «плохих» вариантах я пока даже и не думаю». «Закрытие возможно, только если в городе или области будут реально доказанные случаи заражения либо если нечего будет показывать, а сейчас, судя по всему, к этому и идет, − сетует менеджер по рекламе к/т «Чарли» в Братске.

Очевидно, что кинотеатры и отрасль в целом сейчас остро нуждаются в поддержке государства. Но пока никаких комплексных конкретных мер со стороны властей на этот счет не принято. На прошлой неделе премьер Михаил Мишустин поручил обеспечить предоставление отсрочки по уплате налогов и страховых взносов налогоплательщикам в сфере спорта и культуры. Однако для выживания кинотеатрам этого явно не достаточно.

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23.03.2020 Автор: Артур Чачелов, Никита Никитин, Дмитрий Некрасов