«Дорогие товарищи!» нашли американского дистрибьютора

Драма Андрея Кончаловского ДОРОГИЕ ТОВАРИЩИ! выйдет в американский прокат. Права на картину приобрел независимый дистрибьютор Neon. О сделке объявлено по итогам American Film Market − крупнейшего в мире кинорынке, который в этом году проходил в онлайн-формате и завершился накануне.

Подробной информации о сумме сделки и сроках выпуска картины в США не сообщается. Скорее всего, это случится весной 2021 года. Накануне стало известно, что ДОРОГИЕ ТОВАРИЩИ! выдвинуты на «Оскар» от России. Интересно, что Neon выпускал в США триумфатора этого года − корейский фильм ПАРАЗИТЫ.

ДОРОГИЕ ТОВАРИЩИ! вышли в российский прокат накануне, 12 ноября. В первый уикенд фильм собрал около 5 млн рублей.

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16.11.2020 Автор: Артур Чачелов