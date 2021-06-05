Глава «Газпром-медиа» поддерживает квотирование отечественного контента на зарубежных платформах

Инициатива по обязательному присутствию российского контента на видеосервисах является «хорошей протекционистской мерой», считает гендиректор «Газпром-медиа» Александр Жаров. Он также отметил, что этот вопрос сейчас обсуждается среди игроков индустрии.

Жаров привел в пример Францию, где по началу обязательная доля французского контента на платформе составляла 20%, сейчас эта цифра выросла до 30% на всех платформах. По мнению генерального директора холдинга, нужно ориентироваться на опыт коллег, которые уже находятся в более глубоком процессе присутствия транснациональных платформ в цифровой среде — в некоторых зарубежных странах транснациональные платформы инвестируют «определенные деньги в специальные фонды, на которые осуществляется производство национального продукта».

«В этом отношении и мы, и индустрия думает, я думаю, что в ближайший год и индустрия, и «Газпром-медиа» сформируем свою позицию», — цитируют Жарова «Ведомости».

По аналогичному поводу на форуме ПМЭФ-2021 высказался депутат Антон Горелкин. Он резюмировал в своем телеграм-канале, что стратегия больших западных игроков на рынке аудиовизуальных сервисов (АВС) представляет собой безусловное доминирование, ведь они занимают максимально возможную долю рынка, поглощая и разоряя местных игроков. Тем самым, дополняет Горелкин, они получают огромное влияние на экономику, идеологию и культуру страны, в которую приходят.

Депутат также отметил, что, при учете растущей значимости АВС, правительство разрабатывает совместно с российской индустрией специальное регулирование, которое будет протекционистским.

1 июня Госдума приняла законопроект о едином измерителе онлайн-аудитории. Роскомнадзор до 1 августа должен выбрать организацию, которая будет проведить исследования. На слелующий день представители медиаиндустрии выступили с просьбой доработать соответствующую инициативу.

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05.06.2021 Автор: Виолетта Палий

Источник: Ведомости