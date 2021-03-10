2-й международный кинофестиваль «Край света. Запад» состоится в Калининграде с 30 апреля по 7 мая при поддержке Правительства Калининградской области и Министерства культуры РФ. Об этом сообщила пресс-служба киносмотра. «Край света. Запад» станет для города первым крупным культурным событием 2021 года в режиме офлайн. Калининградцы и гости города сразу смогли оценить необычный формат нового мероприятия: «Край света. Запад» не ограничивается кинопоказами, премьерами и торжественными церемониями с «красной дорожкой», а изначально нацелен на максимально тесный контакт со зрителем и превращение его из пассивного наблюдателя в активного участника фестивальных событий.

В конкурсную программу 2-ого Калининградского международного кинофестиваля войдут пять игровых и пять документальных фильмов из России, Франции, Нидерландов, Польши, Чехии, Дании, Ирана и США. Их показы пройдут в областном драматическом театре и будут бесплатными для всех желающих, как и на первом фестивале. Судить конкурсную программу будут три жюри: международное жюри профессиональных кинематографистов (свое согласие участвовать уже подтвердили Артем Ткаченко и Евгений Гришковец), жюри школьников в возрасте от 12 до 17 лет, отобранное на основе творческого конкурса, и жюри учителей.

Куратором подросткового жюри станет Надежда Михалкова, а работу учительского будет координировать директор творческого детского лагеря «Камчатка», гуру креативной педагогики Филипп Бахтин.

Среди наиболее интересных событий «Края света» – питчинг сценариев короткометражных документальных фильмов, организованный совместно с проектом Киностудии им. М. Горького Gorky.Doc и направленный на поддержку молодых авторов, победитель получит денежное вознаграждение.

Специальным гостем фестивалястанет писательница Анна Старобинец – она проведет встречу с читателями и мастер-класс по кинодраматургии. Во внеконкурсной программе любителей кинематографа ждет специальный показ трагикомедии Аки Каурисмяки «Гавр», вышедшей десять лет назад, а посмотреть на нее свежим взглядом поможет лекция киноведа Зары Абдуллаевой – «Новая солидарность в творчестве Аки Каурисмяки».

Кроме того, в фестивальных планах – подборка российских фильмов для детей и подростков, выпущенных в XXI веке. В рамках этой программы состоится показ фильма 14+, удостоенного в 2015-м году множества призов на российских и международных кинофестивалях. Картину представят режиссер Андрей Зайцев и актриса Ольга Озоллапиня – главные триумфаторы российского кино 2020 года: фильм Зайцева БЛОКАДНЫЙ ДНЕВНИК был удостоен Гран-при и приза зрительских симпатий на 42-м Московском Международном Кинофестивале и национальной кинопремии «Золотой орел» за лучший игровой фильм, лучший сценарий и лучшую женскую роль.

Программный директор Алексей Медведев подчеркивает экспериментальный характер фестиваля, ищущего новые способы подачи киноматериала и новые пути, по которым кино может прийти к молодому зрителю, живущему в мире, где границы между различными видами кинематографа, например, игровым и документальным, становятся все более размытыми. Принципы формирования программы Алексей Медведев определяет так:

«Любой талантливый документальный фильм, подходящий по возрастному цензу 12+ и ставящий вопросы о взрослении и времени, любви и ненависти, сотрудничестве и вражде, свободе и традиции, вне всякого сомнения, может быть включен в конкурсную программу. Более того, любой «детский» документальный фильм может оказаться достаточно глубок и художественно состоятелен, чтобы быть интересным любой взрослой аудитории».

Педагогическая и образовательная составляющая фестиваля не менее важна для организаторов, чем кинематографическая, в этом году продолжат свою работу три творческих мастерских, пользовавшиеся большой популярностью у калининградских детей и подростков 2 года назад. Прием заявок на участие в мастерских откроется за месяц до начала фестиваля, а результаты работы 2019 года можно увидеть на официальном сайте kaliningradfilmfestival.ru.

В этом году мастерская документального кино под руководством режиссера Ольги Привольновой предоставит ученикам возможность создать оригинальный визуальный контент, выражающий эмоциональное отношение авторов к своему городу. Мастерскую анимации возглавит ведущий преподаватель анимационной студии «Да» Александра Пивоварова – под ее руководством дети в возрасте от 7 до 11 лет приобретут опыт сценарной работы, рисования раскадровки, работы в аналоговых техниках анимации и в итоге создадут коллективный анимационный фильм в технике бумажной перекладки. В мастерской «Кинолаборатория» азам киноязыка и умению находить сюжеты для кино в собственной повседневной жизни участников научат сценарист Лена Ванина и режиссер Кирилл Кулагин, а результатом обучения станет документально-игровой фильм, который будет показан на церемонии закрытия.

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10.03.2021 Автор: Артур Чачелов