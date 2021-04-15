«Край света. Запад» объявляет состав жюри и фильмы основного конкурса

Второй Международный Калининградский кинофестиваль «Край света. Запад», который пройдет с 30 апреля по 7 мая 2021 года, объявил состав международного жюри и программу. Жюри профессиональных кинематографистов – одно из трех, которые предусмотрены регламентом фестиваля, где будет также работать подростковое и учительское жюри. Каждое из них присуждает по два своих приза, а в итоге все вместе приходят к общему решению о Гран-при.

В этом году в международное профессиональное жюри войдут:

Хенриетте Борг Рейнхольдт. Магистр русского языка и культуры Копенгагенского университета. Много лет работала в некоммерческой организации «International Media Support», а также руководила контактным центром Совета министров Северных стран в Мурманске. В январе 2020 года заняла должность директора Датского института культуры в Санкт-Петербурге.

Евгений Гришковец. Родился в Кемерово. Писатель, драматург, театральный режиссер, актер, музыкант. С 1998 года проживает в Калининграде, в 2011-м получил звание почетного гражданина города. За свой первый моноспектакль «Как я съел собаку» (2000) был удостоен национальной театральной премии «Золотая маска» в номинациях «Новация» и «Приз критиков». Лауреат премий «Антибукер», «Триумф». В 2018 году роман Гришковца «Театр отчаяния. Отчаянный театр.» вошел в шорт-лист литературной премии «Большая книга».

Мира Сталева. Родилась в Пловдиве. Изучала теологию и психологию. Работала на Софийском международном кинофестивале (SIFF) со дня основания, в настоящее время является заместителем директора и отборщиком SIFF, а также руководителем рынка копродукции Sofia Meetings. Сотрудничает с производственной и дистрибьюторской компанией Art Fest, базирующейся в Софии. Сопродюсер фильмов "Король бельгийцев" (участник 73-го Венецианского кинофестиваля) и "Босой император" (участник кинофестиваля в Торонто 2019 года). Член Европейской киноакадемии и отборочной комиссии премии Европарламента LUX European Audience Film Award.

Анна Старобинец. Родилась в Москве. Писатель и сценарист. Пишет фантастику и триллеры для взрослых, а также сказочные и детективные истории для детей; единственная книга в жанре нон-фикшн – автобиографическая: «Посмотри на него». Автор книжной серии для детей "Зверский детектив", ставшей бестселлером осенью 2018 года. Лауреат нескольких российских и европейских литературных премий. "Лучший писатель Европы" по мнению Европейского общества научной фантастики (конвент фантастики "Еврокон" - 2018). Книги переведены на многие европейские языки, изданы также в США, Японии, Турции, etc. Автор и ведущий обучающих игр «Литературная мафия: интерактивный детектив» и «Литературная магия: интерактивное фэнтези».

Артем Ткаченко. Родился в Калининграде. Один из самых востребованных российских киноактеров. Широкую известность приобрел после главной роли в фильме «Меченосец» 2006 года, одного из лидеров российского кинопроката. Снимался в фильмах «Индиго», «Zолушка», трилогии «Гоголь. Начало», «Гоголь. Вий», «Гоголь. Страшная месть», «Союз спасения», «Аванпост» и многих других.

В основном конкурсе кинофестиваля «Край света. Запад» представлены пять игровых и пять документальных фильмов о жизни современных подростков, о радостях и трудностях взросления. Необычное сочетание игрового и документального кино в одной программе организаторы фестиваля опробовали еще на первом «Крае света» два года назад – по их мнению, это отражение общемировой тенденции, когда невыдуманные истории нередко вызывают более острый интерес и живой зрительский отклик, чем вымышленные.

Многие из фильмов конкурсной программы ранее с успехом демонстрировались на различных кинофестивалях по всему миру. Лауреатом фестиваля независимого кино «Сандэнс» стал полнометражный дебют американской документалистки Лизы Мэнделап ВОЛЕВОЙ ПОДБОРОДОК – о подростках, которые на вопрос «Кем ты хочешь стать?» отвечают: «Инфлюэнсером», а их представление о счастье сводятся к максимальному количеству лайков в соцсетях. С – СЧАСТЬЕ – так называется игровой конкурсный фильм австралийца Джона Шиди о позитивной 12-летней девочке-фантазерке, решившей во что бы то ни стало вернуть счастливые улыбки на лица своих придавленных жизнью родителей.

В картине ОТКРЫВАЯ ЗАНОВО датчанки Фи Амбо копенгагенских школьников учат главному секрету гармонии и успеха – умению прислушиваться к тому, на что намекает человеку матушка-природа. Счастливые моменты единения с природой, то есть с выросшей в неволе бенгальской тигрицей, испытывает смотритель зоопарка в иранском фильме ТИГРИЦА МАЙЯ, снятом Джамшидом Моджаддади и Энсоном Хартфордом. А 16-летняя героиня французского драмеди ЗВЕЗДЫ НА ВЕС (режиссер Мари-Софи Шамбон) ведет тщетную борьбу с природой, наделившей ее избыточным весом, который мешает осуществлению заветной мечты о полете в космос. С почти неразрешимой проблемой сталкивается 17-летняя девушка в трагикомедии Я НИКОГДА НЕ ПЛАЧУ Петра Домалевского: героиня отправляется из Польши в Ирландию, чтобы забрать тело погибшего на стройке отца-гастарбайтера, о котором она почти ничего не знала. Похожий неожиданный психологический опыт при более близком знакомстве с собственной бабушкой, хозяйкой парикмахерского салона, приобретает 10-летняя заглавная героиня нидерландского фильма САЛОН РОМИ (режиссер Миша Камп).

Россию в международном конкурсе представляет мелодрама Павла Мирзоева ЗОВИ МЕНЯ ДРОЗД о восьмикласснике, переживающем первую любовь, которая отходит на второй план перед гораздо более важными отношениями – с собственным отцом. О девочках-подростках, лишенных внимания родителей и бесконтрольно проводящих время в интернет-чатах со взрослыми мужчинами, рассказывает провокативный фильм-эксперимент, фильм-ловушка ПОЙМАНЫ В СЕТИ Вита Клусака и Барборы Халуповой, побивший все кассовые рекорды у себя на родине, в Чехии. На фестивале будут показаны две версии картины – «12+» и «18+».

Кроме конкурсной программы, зрителей ждут две внеконкурсных: в компактной концептуальной программе «На краю» программный директор Алексей Медведев обещает показать самые свежие фестивальные хиты: СБОЙ В МАТРИЦЕ американского документалиста Родни Ашера, собравшего мнения видных философов, экономистов и деятелей культуры о том, не является ли окружающая нас современность одной сплошной симуляцией; российский фильм КАТЯ И ВАСЯ ИДУ В ШКОЛУ – про молодых учителей, которые едут в провинцию преподавать русский и географию; ДРОНЩИК известного чешского абсурдиста Петра Зеленки – о двух друзьях, использующих в рискованном бизнесе свою давнюю школьную страсть к дронам.

Внеконкурсная программа «В точку» представит фильмы ХХI века, которые могли бы участвовать в конкурсе «Края света», будь они сняты сейчас. Главным кинособытием программы станет показ фильма о первой любви 14+ Андрея Зайцева – эта картина, по мнению программного директора, идеально соответствует фестивальной концепции подросткового кино. Фильм на фестивале представят режиссер Андрей Зайцев и актриса Ольга Озоллапиня. Кроме того, среди гостей «Края света» ожидаются режиссеры Юлия Вишневецкая, Павел Мирзоев, Джамшид Моджаддади, Ярослав Чеважевский, Татьяна Эверстова (она представит во внеконкурсной программе фильм 2016 года ЕГО ДОЧЬ), продюсеры Филипп Ремунда (ПОЙМАНЫ В СЕТИ) и Мартин Сегнал (ДРОНЩИК), а также киновед Зара Абдуллаева. Авторы фильмов, которые не смогут приехать на «Край света» лично, после показов будут участвовать в их обсуждении онлайн.

На открытии фестиваля, которое состоится 30 апреля в Калининградском областном драматическом театре, состоится показ трагикомедии Аки Каурисмяки ГАВР 2011 года – о том, как сердобольные нормандцы спасают от полиции юного нелегального мигранта из Габона. Возможно, такой же будущий отважный путешественник подрастает в фильме закрытия ПОСЛЕДНИЕ ДНИ НА МОРЕ – о 12-летнем обитателе рыбацкой деревни на острове Карихатаг, который прощается с морем и детством перед тем, как отправиться на учебу в город. До этого картина филиппинки Венис Атиенцы демонстрировалась только на Берлинском фестивале в режиме онлайн, так что ее показ на фестивале «Край света» можно считать оффлайновой мировой премьерой.

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15.04.2021 Автор: Артур Чачелов