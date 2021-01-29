Фильму «Последний богатырь: Корень зла» покорилось 2 млрд рублей

Кассовые сборы фильма ПОСЛЕДНИЙ БОГАТЫРЬ: КОРЕНЬ ЗЛА в России и СНГ преодолели отметку в 2 млрд рублей. Это произошло 29 января (по данным на 16:00 МСК − 2 000 131 508 млн рублей или более $26,6 млн). Фильм посмотрело 6 966 147 зрителей.

Картина, созданная Disney, Yellow, Black and White и телеканалом «Россия», выла в широкий кинопрокат 1 января 2021 года и смогла преодолеть заветную отметку даже несмотря на заметные ограничения заполняемости кинозалов из-за пандемии коронарирусной инфекции. ПОСЛЕДНИЙ БОГАТЫРЬ: КОРЕНЬ ЗЛА − пока первый и единственный миллиардер года.

Ранее сборы в 2 млрд рублей покорялись всего 13 фильмам. Это АВАТАР (3,6 млрд руб.), ХОЛОП (3,2 млрд руб.), ДВИЖЕНИЕ ВВЕРХ (3 млрд руб.), КОРОЛЬ ЛЕВ (3 млрд руб), МСТИТЕЛИ: ФИНАЛ (3 млрд руб.), ПИРАТЫ КАРИБСКОГО МОРЯ: МЕРТВЕЦЫ НЕ РАССКАЗЫВАЮТ СКАЗКИ (2,3 млрд руб.), Т-34 (2,3 млрд руб.), ЗВЕРОПОЛИС (2,3 млрд руб.), МАЛЕФИСЕНТА: ВЛАДЫЧИЦА ТЬМЫ (2,2 млрд руб.), МСТИТЕЛИ: ВОЙНА БЕСКОНЕЧНОСТИ (2,2 млрд руб.), ВЕНОМ (2,2 млрд руб.), ТАЙНАЯ ЖИЗНЬ ДОМАШНИХ ЖИВОТНЫХ (2,1 млрд руб.) и ХОЛОДНОЕ СЕРДЦЕ II (2,1 млрд руб.).

Кроме того, ПОСЛЕДНИЙ БОГАТЫРЬ: КОРЕНЬ ЗЛА стал четвертым российским фильмом-двухмиллиардником за всю историю отечественного кинопроката и восьмым обладателем такого бокс-офиса среди фильмов Disney

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29.01.2021 Автор: Артур Чачелов