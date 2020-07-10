Мультсериалы «Ми-ми-мишки» и «Лео и Тиг» покажут в странах Ближнего Востока

Компания «Цифровое Телевидение» совместно с компанией-партнером Nucleus Media Rights подписали договор с медиахолдингом Spacetoon International о продаже прав на первый сезон мультсериала «Лео и Тиг» (26 серий) и на два сезона «Ми-ми-мишек» (104 серии). Spacetoon – арабский мультипликационный телеканал, специализирующийся на анимационных и детских программах.

Зрители смогут увидеть первые серии российских мультсериалов в ноябре 2020 года. Территория вещания «Лео и Тиг» и «Ми-ми-мишек» будет достаточно обширна – Алжир, Бахрейн, Джибути, Египет, Иран, Ирак, Иордания, Кувейт, Ливан, Ливия, Марокко, Оман, Катар, Саудовская Аравия, Сирия, Тунис, ОАЭ, Палестина и Йемен (MENA / Ближний Восток).

Условия сделки включают в себя не только вещание на телеканале Spacetoon и принадлежащей каналу SVOD-платформе Spacetoon Go, но и поддержку и участие в лицензионной кампании, проведение промомероприятий, а также повышение узнаваемости брендов и лояльности среди арабоговорящей аудитории.

«Ми-ми-мишки» − анимационный сериал, рассказывающий о приключениях двух медвежат (бурого по имени Кеша и белого по имени Белая Тучка), и их друзей – Лисички и Цыпе. Медвежата научат юных зрителей жить в гармонии с природой, пригласят в мир удивительных открытий, расскажут о том, что такое настоящая дружба, а Лисичка преподаст настоящие кулинарные мастер-классы. Проект развивает мышление и креативность, учит дружбе и доброте.

«Лео и Тиг» − это история о двух неразлучных друзьях. Леопардик по имени Лео и его друг тигрёнок Тиг ни дня не могут прожить без приключений: они встречаются с необычными явлениями природы, разгадывают загадки, устраивают состязания и помогают всем, кому необходима их помощь. Неутомимые исследователи, друзья открывают для себя и зрителей удивительный мир Приморского края, его богатейшую природу, которая в глазах ребёнка приобретает магические способности. Попадая в увлекательные истории, Лео и Тиг учатся взаимовыручке, бережному отношению к природе, доброте и дружбе.

«Цифровое Телевидение» − российская медиакомпания, лидирующая на рынке тематического телевидения. Компания стала первым российским холдингом, чей аудиовизуальный контент и сервисы представлены на 5-и экранах: на телевизорах, мониторах, смартфонах и планшетах, а также на широких экранах кинотеатров. «Цифровое Телевидение» объединяет под единым брендом 19 телеканалов разных жанров — познавательных, детских и киносериальных, а также является правообладателем 13-ти анимационных брендов. Контент «Цифрового Телевидения» переведен на 10 языков.

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10.07.2020 Автор: Артур Чачелов

Источник: Цифровое телевидение