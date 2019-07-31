Фильм про Льва Яшина планируют выпустить в прокат ко дню рождения вратаря

Биографическая спортивная драма ЛЕВ ЯШИН. ВРАТАРЬ МОЕЙ МЕЧТЫ выйдет в российский прокат в конце октября – начале ноября 2019 года. Об этом на пресс-конференции журналистам сообщил продюсер ленты Олег Капанец.

По его словам, выход проекта будет приурочен ко дню рождения легендарного советского футболиста, который родился 22 октября 1929 года.

«Переговорный процесс идет полным ходом, планируем выходить недалеко от юбилея Яшина 22 октября. Скорей всего, это конец октября - начало ноября этого года», - приводит ТАСС слова Капанца.

О том, кто станет дистрибьютором картины, пока не сообщается.

Как добавил продюсер, фильм будет полностью готов к концу августа. Сейчас закончена рабочая версия монтажа, ведутся завершающие работы по созданию компьютерной графики. Бюджет проекта составил 360 млн рублей, из которых около 60 млн рублей было выделено министерством культуры. Большой вклад в создание картины внесла управляющая компания «Динамо», официальным спонсором фильма является банк ВТБ.

Фильм расскажет историю жизни и спортивной карьеры советского вратаря Льва Яшина. Главного героя играет молодой актер Александр Фокин, которого для съемок тренировал внук Льва Яшина Василий Фролов, являющийся профессиональным вратарем. На вторые роли в проекте привлечены звезды разного калибра – Алексей Гуськов, Алексей Кравченко, Виталий Кищенко, Юрий Гальцев, Ян Цапник, Галина Беляева, Юлия Хлынина в роли жены Яшина и другие.

В интервью БК в 2018 году продюсер Олег Капанец говорил, что если у команды проекта «будет соответствующий бюджет на продвижение и грамотная роспись, ЛЕВ ЯШИН соберет не меньше, чем ЛЕГЕНДА №17».

31.07.2019 Автор: Дмитрий Некрасов

Источник: ТАСС, Интерфакс