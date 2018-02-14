«Кинотавр» запускает социальный проект «Безграничные возможности»

Открытый российский кинофестиваль «Кинотавр» при поддержке Фонда президентских грантов запускает социальный проект «Безграничные возможности» – серию бесплатных кинопоказов для людей с проблемами зрения и слуха. С 16 по 25 марта 2018 года на разных площадках Москвы будут показаны фильмы-лауреаты 28-го «Кинотавра»: АРИТМИЯ Бориса Хлебникова, БЛОКБАСТЕР Романа Волобуева, ЖГИ Кирилла Плетнева, ЗАЛОЖНИКИ Резо Гигинеишвили, ГОЛОВА. ДВА УХА Виталия Суслина, ТЕСНОТА Кантемира Балагова, а также альманах, в который войдут победители конкурса КИНОТАВР. КОРОТКИЙ МЕТР.

Адаптация фильмов для показа будет реализована через современные технологии тифлокомментирования (закадровое описание видеоряда) и субтитрирования.

Вот уже многие годы фестиваль «Кинотавр» является главной витриной российского кино, за это время он вырастил несколько поколений кинематографистов, которые формируют портрет российского кино как в нашей стране, так и за ее пределами. На сегодняшний день у людей с ограниченными возможностями слуха и зрения отсутствует культура похода в кинотеатры, нет физической возможности увидеть эти фильмы, поэтому главная цель фестиваля «Безграничные возможности» – привлечь внимание к этой проблеме, развить инфраструктуру кинопоказов для этой категории людей, интегрировать их в социокультурный контекст жизни города, чтобы они смогли почувствовать себя ее полноценными участниками.

Информация о программе показов и билетах опубликована на сайте www.kinotavr.ru

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14.02.2018 Автор: Артур Чачелов

Источник: Кинотавр