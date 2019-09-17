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Facebook заблокировал рекламу «Маленьких чудовищ» в России

По словам представителей соцсети, в трейлерах фильма слишком много крови

Социальная сеть Facebook запретила к показу в России рекламные ролики фильма МАЛЕНЬКИЕ ЧУДОВИЩА, в том числе в принадлежащем ей приложении Instagram. По сообщению прокатчика, компании Loonafilm, представители соцсети объясняют это шокирующим содержанием и чрезмерным количеством крови в роликах.

«Не очень понятно, почему фильм-участник кинофестиваля «Санденс», с 93% положительных отзывов посмотревших его профессиональных критиков и зрителей, не может рекламироваться в «свободной» социальной сети наравне с другими, – говорит генеральный директор Loonafilm Дмитрий Соколов. – Мы показывали рекламу фильма только людям, достигшим 18 лет, с соблюдением всех требований и норм Российского законодательства». Комментарий представителей Facebook получить не удалось.

По сюжету фильма, зомби-вирус превращает все население городка в ходячих мертвецов как раз тогда, когда туда приезжает школьная экскурсия. Учительнице младших классов в исполнении Лупиты Нионго придется всеми силами защищать своих подопечных от страшной правды. В Российский прокат фильм выходит 10 октября.

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17.09.2019 Автор: Рая Башинская

Источник: Loonafilm

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