Сто актеров и режиссеров примут участие в Неделе российского кино в Великобритании

С 19 по 26 ноября в Великобритании пройдет Неделя российского кино. Киносмотр, откроется показом фантастической драмы Федора Бондарчука ПРИТЯЖЕНИЕ, а закрывать его будет МАТИЛЬДА Алексея Учителя, для которой этот показ станет международной премьерой. Кроме того, в программе фестиваля заявлены и другие широко обсуждаемые свежие российские картины: БОЛЬШОЙ Валерия Тодоровского, АРИТМИЯ Бориса Хлебникова, ВРЕМЯ ПЕРВЫХ Дмитрия Киселева, БЛОКБАСТЕР Романа Волобуева, ЗАЛОЖНИКИ Резо Гигинеишвили.
Организаторы Недели пообщеали, что в мероприятиях, посвященных событию, примут участие более 100 ведущих российских актеров и режиссеров. В качестве почетных гостей на фестиваль также приглашены Леонардо Ди Каприо, Киану Ривз, Хелен Миррен и другие мировые звезды. Ранее сообщалось, что приглашение посетить премьеру фильма МАТИЛЬДА направили также принцу Майклу Кентскому и другим членам королевской семьи Великобритании.
«Второй год подряд мы выбираем лучшие российские фильмы и демонстрируем их на 16 площадках Лондона, Кембриджа, Эдинбурга, Оксфорда, Манчестера и Бирмингема», – рассказал основатель фестиваля Филип Перкон.
Киносмотр российского кино в Великоритании был создан по инициативе спецпредставителя президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаила Швыдкого.
26.09.2017 Автор: Артур Чачелов
Источник: РИА Новости
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