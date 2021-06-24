Российскую экшн-драму «Летчик» покажут в США, странах Европы и Азии

Ведущий американский дистрибьютор Well Go USA Entertainment приобрел все виды прав для Северной Америки на картину ЛЕТЧИК производства кинокомпании «Интерфест», Star Media, «ДаПродакшн» при поддержке Фонда кино и при участии «КиноПоиск HD».

Фильм режиссера Рената Давлетьярова (А ЗОРИ ЗДЕСЬ ТИХИЕ…) рассказывает о пилоте Ил-2, который успешно выполняет приказ и уничтожает немецкую танковую колонну, движущуюся к Москве. Но скрыться не удается: Комлева сбивают вражеские истребители, и ему чудом удается посадить самолет на глухую лесную поляну. Кажется, самое страшное позади – он выжил в воздушном бою, однако испытания только начинаются: раненому летчику предстоит проделать немыслимый путь к спасению, превозмогая мороз и голод, спасаясь от волков и спецотряда нацистов, чья задача – найти его во что бы то ни стало.

Главную роль в картине исполняет Петр Федоров.

«“Летчик” — это захватывающая история о выживании, храбрости и самопожертвовании перед лицом леденящих душу обстоятельств, ставшая еще более эмоциональной благодаря изображению реальных исторических событий», — заявила Дорис Пфардрешер, президент и генеральный директор Well Go USA. — «Этот фильм заслуживает быть увиденным широкой аудиторией, и мы очень рады работать вместе с «Централ Партнершип», чтобы сделать картину доступной для североамериканских зрителей».

«Каким бы остросюжетным ни был фильм, он привлекателен не только из-за уровня и качества производства и динамичного сюжета, но и благодаря сильному узнаваемому персонажу: картина вдохновлена подлинной историей выживания. Именно такой народный контент мы стремимся выпускать на международном уровне – высококлассное зрелище, за которым стоит человеческая история», — добавил Вадим Верещагин, генеральный директор «Централ Партнершип».

В Великобритании, Италии и Швейцарии «Летчика» выпустит Koch Media. Фильм также продан в Японию (New Select), Южную Корею (BoXoo Entertainment), Чехию и Словакию (Foxx Media Group) и страны бывшей Югославии (Stars Media).

«Компания Koch Films очень рада, что скоро представит этот превосходный фильм с мощной историей итальянской и британской аудитории», — сказал Стивен Джой, руководитель отдела закупок и продаж UK Film.

Прокатчик и sales-агент картины — кинокомпания «Централ Партнершип» (входит в «Газпром-Медиа»). В российский прокат фильм выйдет 4 ноября 2021 года.

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24.06.2021 Автор: Виолетта Палий