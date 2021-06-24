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Российскую экшн-драму «Летчик» покажут в США, странах Европы и Азии

Сэйлз-агентом картины выступила компания «Централ Партнершип»

Ведущий американский дистрибьютор Well Go USA Entertainment приобрел все виды прав для Северной Америки на картину ЛЕТЧИК производства кинокомпании «Интерфест», Star Media, «ДаПродакшн» при поддержке Фонда кино и при участии «КиноПоиск HD».  

Фильм режиссера Рената Давлетьярова (А ЗОРИ ЗДЕСЬ ТИХИЕ…) рассказывает о пилоте Ил-2, который успешно выполняет приказ и уничтожает немецкую танковую колонну, движущуюся к Москве. Но скрыться не удается: Комлева сбивают вражеские истребители, и ему чудом удается посадить самолет на глухую лесную поляну. Кажется, самое страшное позади – он выжил в воздушном бою, однако испытания только начинаются: раненому летчику предстоит проделать немыслимый путь к спасению, превозмогая мороз и голод, спасаясь от волков и спецотряда нацистов, чья задача – найти его во что бы то ни стало.

Главную роль в картине исполняет Петр Федоров.

«“Летчик” — это захватывающая история о выживании, храбрости и самопожертвовании перед лицом леденящих душу обстоятельств, ставшая еще более эмоциональной благодаря изображению реальных исторических событий», — заявила Дорис Пфардрешер, президент и генеральный директор Well Go USA. — «Этот фильм заслуживает быть увиденным широкой аудиторией, и мы очень рады работать вместе с «Централ Партнершип», чтобы сделать картину доступной для североамериканских зрителей».

«Каким бы остросюжетным ни был фильм, он привлекателен не только из-за уровня и качества производства и динамичного сюжета, но и благодаря сильному узнаваемому персонажу: картина вдохновлена подлинной историей выживания. Именно такой народный контент мы стремимся выпускать на международном уровне – высококлассное зрелище, за которым стоит человеческая история», — добавил Вадим Верещагин, генеральный директор «Централ Партнершип». 

В Великобритании, Италии и Швейцарии «Летчика» выпустит Koch Media. Фильм также продан в Японию (New Select), Южную Корею (BoXoo Entertainment), Чехию и Словакию (Foxx Media Group) и страны бывшей Югославии (Stars Media).

«Компания Koch Films очень рада, что скоро представит этот превосходный фильм с мощной историей итальянской и британской аудитории», — сказал Стивен Джой, руководитель отдела закупок и продаж UK Film. 

Прокатчик и sales-агент картины — кинокомпания «Централ Партнершип» (входит в «Газпром-Медиа»). В российский прокат фильм выйдет 4 ноября 2021 года.

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24.06.2021 Автор: Виолетта Палий

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