Актер Удо Кир даст старт XXIX кинофестивалю «Послание к человеку»

Один из самых известных актеров Германии Удо Кир приедет в Санкт-Петербург на кинофестиваль «Послание к человеку». Об этом сообщает пресс-служба киносмотра. 14 сентября Удо Кир даст старт фестивалю, осуществив полуденный выстрел из пушки Нарышкина бастиона Петропавловской крепости. А вечером примет участие в церемонии открытия на Дворцовой площади. В программе церемонии – концерт Евгения Маргулиса и показ фильма-открытия.

15 сентября в рамках программы «Кино Сверхреальности» Удо Кир представит гостям фестиваля «Послание к человеку» фильм РАСКРАШЕННАЯ ПТИЦА, снятый по роману польско-американского писателя Ежи Косинского. Постановщиком экранизации выступил чешский режиссер Вацлав Маргул. Показ на «Послании к человеку» будет всероссийской премьерой данной картины. Мировая премьера фильма состоится за две недели до этого: 2 сентября 2019 года на Венецианском фестивале.

XXIX кинофестиваль документальных, короткометражных игровых и анимационных фильмов «Послание к Человеку» пройдет в Санкт-Петербурге с 14 по 21 сентября 2019 года. Президент кинофестиваля – Алексей Учитель. Почетный президент – Михаил Литвяков. В арт-команду фестиваля вошли ведущие кинодеятели России: арт-директор фестиваля − Андрей Плахов, директор конкурсных программ − Алексей Медведев. Среди гостей фестиваля – Кадзуо Хара (Япония), Томас Хайзе (Германия), Бабетта Мангольт (США), Ричард Робинсон (США), Роланд Уолтерс (Великобритания), Йоханна тер Стехе (Нидерланды) и многие другие.

В 2019 году участники отборочной комиссии посмотрели несколько тысяч заявок из 99 стран. В конкурсные программы XXIX кинофестиваля «Послание к человеку» вошли 70 фильмов, в том числе 8 мировых премьер, 3 международные и более 30 премьер российских. Зрителей ждут конкурсные показы, 7 специальных программ, 2 ретроспективы, 11 спецпоказов. В программе – мастер-классы, творческие встречи, круглые столы, мультимедийная выставка и конференция. Традиционно, для студентов и льготников вход на конкурсные показы фестиваля будет свободным (при наличии свободных мест в зале), на специальные показы – от 100 рублей.

Программу и расписание фестиваля можно изучить на сайте message2man.com.

Генеральным спонсором кинофестиваля выступает лесопромышленная компания − АО «Группа "Илим"» .

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26.08.2019 Автор: Артур Чачелов