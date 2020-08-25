Светлана Максимченко возглавит Департамент кинематографии Минкультуры

Светлана Максимченко, которая накануне покинула должность руководителя ГБУК «Московское кино» («Москино»), стала главой Департамента кинематографии Министерства культуры. Об этом сегодня заявила министр культуры Ольга Любимова, открывая ведомственный питчинг проектов художественных фильмов, претендующих на господдержку.
Слухи о том, что Максимченко может возглавить департамент ходили еще вчера, однако официального подтверждения не было ни от нее, ни от министерства. Ранее департаментом руководил Денис Агаронов, однако он покинул свою должность в середине лета. С тех пор врио главы отдела являлась Галина Строчкова.
Имя нового руководителя «Москино» пока не объявлено.
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25.08.2020 Автор: Артур Чачелов
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