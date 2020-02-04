«Марс Медиа» опровергла приостановку работы над «Мастером и Маргаритой»

Создатели фильма МАСТЕР И МАРГАРИТА опровергли появившиеся в прессе сообщения об остановке работы над проектом. Об отмене фильма впервые сообщил телеграм-канал Mash со ссылкой на свои источники. Авторы канала предполагали, что российские кинопроизводители боятся конкуренции с голливудской версией МАСТЕРА И МАРГАРИТЫ, режиссером которой станет Баз Лурман.

«Мы сейчас не даем никаких новых комментариев по МАСТЕРУ. То, что вчера писали – очередной фейк-ньюз от канала Mash, и очень жаль, что некоторые журналисты не утруждают себя проверкой фактов. Там даже обсуждать нечего, поскольку все от начала до конца – неправда, – заявила pr-директор кинокомпании «Марс Медиа» Ирина Данилова. Она заверила, что работа над фильмом идет и не останавливалась. Позднее компания сообщит подробности проекта.

В числе участников будущей масштабной российской экранизации числятся продюсеры Константин Эрнст (Первый канал), Рубен Дишдишян («Марс Медиа») и Игорь Толстунов («Профит»). Ранее среди участников проекта также фигурировал российский актив миллиардера Леонарда Блаватника, компания «Амедиа Продакшн». В контексте голливудского проекта также упоминается Блаватник, вместе с Базом Лурманом являющийся совладельцем его продакшн-компании Baz & Co. Однако, по словам продюсеров новой американской экранизации, Блаватник не будет финансировать их фильм. «В наш проект будет инвестировать одна из крупнейших киностудий. Он будет осуществляться, в том числе с точки зрения продюсирования, через компанию Лурмана Baz & Co., в которой Лен Блаватник является партнером, но это не означает, что он будет инвестировать в наш проект», − рассказывала тогда БК продюсер голливудского фильма Светлана Мигунова-Дали. Она также отметила, что создатели российского проекта «не до конца очистили цепочку прав».

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04.02.2020 Автор: Рая Башинская