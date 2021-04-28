Megogo рассказал о главных премьерах мая

Май − последний месяц весны, в котором в этом году образовалось еще и 10 дней больших выходных. Онлайн-кинотеатр Megogo приготовил своим пользователям множество премьер: от финальной серии сериала «Крюк» до красивой драмы с Кейт Уинслет и Сиршей Ронан в главных ролях.

Список премьер Megogo в мае:

С 3 мая: фильм В РИНГЕ ТОЛЬКО ДЕВУШКИ.

Смерть любимой мамы полностью изменила жизнь Анны Винкомб. Неожиданно отец сообщает о том, что он гомосексуал. Эта новость ошеломляет девушку, а случившийся пожар в их личном кафе окончательно погружает в депрессивное состояние. И здесь в ее жизни появляется спорт... Спортивная лента с элементами трагикомедии − очередная работа американского режиссера, писателя, драматурга и актера австралийского происхождения Пола Лейдена. Главную роль исполнила Малин Акерман. В главной мужской роли снялся Алек Болдуин.

С 3 мая: документальный фильм ТИНТОРЕТТО И НОВАЯ ВЕНЕЦИЯ.

Картины великого венецианского художника Тинторетто удивляли и почти пугали современников. Сезанн считал, что значение Тинторетто для живописи можно сравнить со значением Платона для философии и Бетховена для музыки. Критики современного искусства сравнивают работы Тинторетто с фильмами Кристофера Нолана, отмечая необычайную дальновидность работ двух авторов.

С 3 мая: фильм БЫВШАЯ С ТОГО СВЕТА.

Британская фэнтезийная комедия от режиссёра театра и кино Эдварда Холла. В основе сценария лежит пьеса Blithe Spirit британского писателя Ноэла Кауарда, которую начали ставить на театральных подмостках в 1941 году. Медиум проводит спиритический сеанс для писателя, страдающего от творческого кризиса, но случайно вызывает дух его умершей первой жены. Это приводит к сложному любовному треугольнику с его нынешней вполне еще живой супругой. Помимо искрометного сюжета комедии ее несомненным достоинством можно назвать отличный актерский состав: Джуди Денч, Дэн Стивенс, Кейт Бекинсейл.

С 6 мая: документальный фильм ВОСПОМИНАНИЯ ПОБЕДЫ.

Известные актеры рассказывают о своих родных, прошедших войну, и читают письма неизвестных солдат и тех, кто их ждал с фронта. Письма, которые почти спустя 75 лет были найдены в сумке убитого военного почтальона. Каждый из героев делится трагическими и нежными, доблестными и честными историями своих семей. Историями людей, не щадивших себя ради жизни будущих поколений.

7 мая: сериал «Крюк». Финал сезона.

Теперь все кто любит смотреть сериалы залпом, смогут посмотреть сразу весь первый сезон спортивного драмеди и насладиться игрой Юрия Колокольникова в роли хоккейного агента, который решил пойти против спортивной машины.

С 7 мая: мультфильм РАЙЯ И ПОСЛЕДНИЙ ДРАКОН.

События анимационной картины разворачиваются в вымышленном мире, известном под названием Кумандра, − это прекрасное место было наполнено светом и добротой, в результате чего там царили мир и гармония. Вместе могли обитать существа, которые при иных обстоятельствах давно бы истребили друг друга − например, люди и драконы. Однако объявились монстры из потустороннего мира, известные под именем Друуны. Привязанность драконов к человечеству была такой сильной, что огнедышащие ящеры решили пожертвовать собой, чтобы спасти людей от неминуемой гибели. Так и случилось − драконы были истреблены, а люди выжили, но не сумели сохранить мир между собой. Главной героине − Райе придется спасать мир от уничтожения, а поможет ей в этом обаятельный последний выживший дракон.

С 7 мая: фильм ОН ТЕБЯ НЕ ОТПУСТИТ.

Психиатру не удается помочь своей пациентке, поэтому та вскоре заканчивает жизнь самоубийством. Мужчина надеется загладить свою вину и пытается сблизиться с братом погибшей женщины. Правда, в результате родственник погибшей соблазняет не только супругу Филипа, но и дочь, чем осложняет жизнь людям.

С 10 мая: фильм АММОНИТ.

Кейт Уинслет и Сирша Ронан в пронзительной драме об одиночестве, нежности и любви. События разворачиваются на берегах Южной Англии в середине девятнадцатого века. Главная героиня – палеонтолог Мэри Эннинг – становится сиделкой при молодой жительнице Лондона Шарлотте Мерчисон. Между женщинами возникает роман.

С 10 мая: мультфильм ТВОРЦЫ СНОВ.

Мине удается распознать секрет создания сновидений. Любопытная девочка благодаря уникальным знаниям открывает для себя новые возможности. Нетипичные человеческие способности подталкивают главную героиню к желанию проучить Дженни − капризную сводную сестру. Простая детская забава приводит к трагическим последствиям... Нельзя вмешиваться в сны! Есть только один шанс исправить ситуацию, но не исключено, что Мине придется пожертвовать собой.

С 11 мая: фильм СТУПАЯ ВО МРАК.

Фэнтезийная мелодрама от режиссера-сценариста Тары Миле, известной по многосерийным боевикам «Стрела» и «Гавайи 5.0». Вместе с рождением ребенка в отношениях Маттео и Адриенн наметился разлад. Во время очередной ссоры их машина врезается во внедорожник. Очнувшись в больнице, Адриенн с ужасом понимает, что мертва, а ее сознание все еще блуждает по лабиринтам памяти. Героям предстоит пережить заново их историю отношений, чтобы понять, что же действительно является важным...

С 11 мая: фильм ПЕРВЫЙ КЛОН.

Бывшему разведчику Ки-хуну приходится вернуться к прежней работе, так как он получает задание сопроводить в безопасное убежище первого на планете человеческого клона. По пути на их группу нападают неизвестные, после чего мужчине приходится выполнять миссию в одиночку. В то же время его подопечный начинает знакомиться с окружающим миром.

С 12 мая: фильм ДРУЗЬЯ НАВСЕГДА.

Узнав о том, что его неизлечимо больной жене осталось жить полгода, мужчина принимает помощь и поддержку от лучшего друга, который временно переезжает к ним домой. Но его вклад в жизнь семьи оказывается намного больше, чем можно было представить.

С 13 мая: фильм ОХОТНИК НА МОНСТРОВ.

Режиссер Пол У. С. Андерсон возвращается к своему излюбленному жанру − фэнтезийному боевику. Он снова снял фильм по игре − в этот раз по популярной японской RPG под названием Monster Hunter. В главной роли снялась супруга Андерсона актриса Милла Йовович. Волею судьбы элитное военное подразделение попадает в параллельный мир через схлопнувшийся портал. Эта земля весьма недружелюбна по отношению к чужакам: она населена множеством могущественных монстров. Попавший спецотряд под руководством лейтенанта Артемис объединяется с неким Охотником, посвятившим жизнь уничтожению чудовищ. Вместе они способны проредить поголовье монстров, выживая и попутно разыскивая возможность вернуться домой, на Землю.

С 15 мая: фильм КИНОТЕАТР КОШМАРОВ.

Хоррор представляет собой импровизированный альманах, состоящий из пяти зловещих фрагментов. Над каждой историей-эпизодом работал отдельный режиссер.

С 15 мая: фильм ЗАКЛЯТЬЕ: НОВЫЙ РИТУАЛ.

Бернардо владеет похоронным бюро, которое располагается прямо в его доме. Семья мужчины знает, что в здании обитают души умерших и по ночам с ними нужно вести себя крайне осторожно. Но вскоре приемная дочь Бернардо начинает замечать, что прежде безобидные призраки проявляют себя иначе. Чтобы остановить зло, семье предстоит разгадать страшную тайну, скрываемую их домом. Картина стала дебютным полнометражным проектом режиссера и сценариста Мауро Иван Ойеда.

С 18 мая: фильм ЗАСТУПНИК.

Джим раньше служил в морской пехоте, но, выйдя на пенсию, теперь пытается заниматься фермерством на своем ранчо в пустынной Аризоне. Вся проблема в том, что его участок находится практически возле самой границы. В один из дней Джим находит на своем участке Розу, которая бежала из Мексики от громил из наркокартеля Маурисио со своим одиннадцатилетним сыном. Перед смертью женщина просит бывшего морпеха спрятать ее сына Мигеля. Джим забирает Мигеля, вместе они отправляются вглубь Соединенных Штатов, преследуемые группой кровожадных преступников.

С 20 мая: фильм ИУДА И ЧЕРНЫЙ МЕССИЯ.

Сюжет картины разворачивается в Чикаго 1960-х годов. Фред Хэмптон, председатель иллинойского отделения партии «Черных пантер», попадает под прицел спецслужб. Однако, чтобы погасить революцию, властям понадобится человек изнутри. Информатор ФБР Уильям О’Нил вступает в опасную игру, примкнув к организации Хэмптона...

С 21 мая: фильм КЛЕМЕНТИНА. ДЕВУШКА ИЗ РАЯ.

После неудачного романа Карен сбегает в свой отдаленный дом на озере в глуши. Там она знакомится с таинственной молодой женщиной Ланой, с которой у неё возникают странные, мучительные, но очень притягательные отношения.

С 23 мая: фильм ТРАФИК.

Крупный наркоторговец совместно с несколькими картелями организует контрабанду опиоидного анальгетика между Канадой и США. В это время архитектор Клэр пытается избавиться от оксиконтиновой зависимости и начинает подозревать, что ее сын имеет непосредственное отношение к наркомиру. Параллельно с этими событиями развивается история профессора Тайрона Брауэра, который случайно узнаёт, что крупная фармацевтическая компания собирается выпустить на рынок крайне подозрительный обезболивающий препарат.

С 25 мая: фильм ДЛИННЫЙ УИКЕНД.

Главным героем выступает не очень успешный писатель, который давно пытается достичь хоть каких-то результатов на своем непростом литературном поприще. Однажды мужчина знакомится с необычной женщиной, которая появляется в его жизни именно в тот самый нужный и ответственный момент.

С 25 мая: фильм ДАЛЬНИЙ КОСМОС.

На космическом корабле, следующем к Марсу, оказывается лишний пассажир. Экипаж не может остановить миссию из-за предстоящего долгого пути. Правда, после произошедшей аварии ресурсов хватит не всем людям на борту. Однако в дальнейшем героев ожидают очередные испытания.

С 31 мая: фильм МИР ГРЯДУЩИЙ.

Сюжет драматической картины берет свое начало в середине девятнадцатого века в одном из провинциальных американских городов. Эбигейл, главная героиня, вместе со своим супругом Дайером живет на небольшой ферме и изо дня в день терпит рутину, навалившуюся на нее тяжелым грузом. Всё, что творится у Эбигейл в душе, она переносит на бумагу − героиня завела дневник, куда исправно записывает терзающие ее переживания и тревогу. Однажды в соседний дом въезжают новые соседи: Финн и Талли, молодая семейная пара. Талли − еще совсем юная девушка невероятной красоты, очень чуткая и искренняя, что в здешних краях настоящая редкость. Эбигейл быстро находит с новой знакомой общий язык, они сближаются и становятся близкими подругами, но вскоре дружеские чувства перерастают в нечто большее, и тесная связь героинь вызывает у их семей только зависть и злость.

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28.04.2021 Автор: Артур Чачелов