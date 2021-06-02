Новый фильм Наталии Мещаниновой получил европейский грант на производство

Фонд Хуберта Балса выделил грант в размере €10 тысяч на производство нового полнометражного фильма Наталии Мещаниновой МАЛЕНЬКИЙ НОЧНОЙ СЕКРЕТ. В центре сюжета — четырнадцатилетняя Мира. И все у нее в порядке: есть мама, есть папа, есть маленькая сестра, есть подарки на новый год, елка, и кот. Есть подруга, и родители даже отпустили Миру к ней на вечеринку. Но есть кое-что, что вам нельзя знать о Мире. Один маленький ночной секрет.

Сценарий написан Наталией Мещаниновой. Производством фильма займется кинокомпании СТВ — продюсеры Сергей Сельянов, Наталия Дрозд — в начале 2022 года.

Кураторский Фонд Хуберта Балса осуществляет свою деятельность при Международном кинофестивале в Роттердаме и предназначен для поддержки кинематографистов на всех этапах кинопроизводства – от разработки сценария до постпродакшна. Фонд, названный в честь первого директора Международного кинофестиваля в Роттердаме Хуберта Бальса существует с 1988 и фокусируется на поддержке кинематографистов из Африки, Азии, Латинской Америки, Ближнего Востока и некоторых регионов Восточной Европы. Часто премьеры фильмов, созданных при поддержке фонда, проходят на крупных кинофестивалях и получают признание и широкой зрительской аудитории, и критиков.

Среди российских режиссеров, которые ранее получали поддержку фонда Хуберта Бальса значатся Борис Хлебников (СВОБОДНОЕ ПЛАВАНИЕ), Сергей Лозница (СЧАСТЬЕ МОЕ), Алексей Федорченко (ЖЕЛЕЗНАЯ ДОРОГА) и Алексей Герман младший (БУМАЖНЫЙ СОЛДАТ).

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02.06.2021 Автор: Виолетта Палий