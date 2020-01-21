«Метрафильмс» продюсера Артема Васильева начнет снимать сериалы

Продюсерская компания «Метрафильмс» продюсера Артема Васильева, известная по работам в авторском полнометражном кино (ДОВЛАТОВ, ВОЙНА АННЫ, ПОД ЭЛЕКТРИЧЕСКИМИ ОБЛАКАМИ) начала заниматься разработкой и производством авторских сериалов. Компания нацелена на сотрудничество с онлайн-кинотеатрами и телеканалами, заинтересованными в авторском контенте.

«Авторскими в данном контексте являются сериалы, за которыми стоит имя и личность автора, − уточняет Артем Васильев. − Сейчас в индустрии есть запрос на новый формат проектов, которые отличаются от телевизионного сериального продукта в традиционном понимании. Поэтому так важна авторская составляющая − особый взгляд автора, работа с нестандартными темами, по-настоящему волнующими создателя, и его уникальный почерк. Это формирует ДНК проекта и отличает один сериал от другого. У «Метрафильмс» в этом смысле есть довольно большой опыт на всех смежных с сериалами территориях: создание известных кинопроектов, популярных анимационных сериалов, производство брендированного контента и рекламы. За каждой работой стоит сильная творческая команда авторов, с которыми мы сотрудничаем на протяжении многих лет».

Сейчас в портфель компании входит шесть сериальных проектов на разных стадиях производства, и также ведутся переговоры о создании документальных сериалов. Среди тех, с кем компания начала сотрудничать − Михаил и Лили Идовы (ЮМОРИСТ, ЛЕТО, сериал«Оптимисты»), Кирилл Соколов (ПАПА СДОХНИ), Алексей Агранович и другие. Также «Метрафильмс» намерена привлекать новых авторов.

Сейчас «Метрафильмс» начала разработку шестисерийной романтической драмеди «Джетлаг» для онлайн-сервиса «more.tv». Проект позиционируетя как «откровенный, бескомпромиссный и смешной взгляд на современные отношения, креативный класс и роль женщины в российском обществе». Одну из главных ролей исполнит актриса Ирина Старшенбаум. В ближайшие месяцы начнутся съемки, и будут объявлены авторы сериала.

Компания уже развивает несколько проектов в копродукции с партнерами из других стран. В частности, это международный сериал «Пешки» Михаила и Лили Идовых, который создается на английском, русском и немецких языках. На данном этапе одним из партнеров выступает латвийская компания Tasse Film и ведутся переговоры с одним из российских онлайн-кинотеатров. «Пешки» рассказывают историю робкого советского шахматиста-вундеркинда, амбициозного сотрудника КГБ и одной из лучших юных шахматисток Германии, которые оказываются втянутыми в шпионскую миссию в разгар холодной войны. Сериал в числе других десяти проектов отобран к участию в Co-Pro Series − авторитетном питчинге сериальной копродукции в рамках «Берлинале−2020».

Группа компаний «Метрафильмс» объединяет «Студию Метрафильмс», которая занимается созданием анимационных проектов, а также продюсерскую компанию «Метрафильмс», которая производит кино, сериалы, а также брендированный контент. Компания существует с 1993 года. В июле 2019 года «Национальная Медиа Группа» (НМГ) приобрела 25% в «Студии Метрафильмс».

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21.01.2020 Автор: Артур Чачелов