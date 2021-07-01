Минкульт начал принимать заявки на господдержку национальных фильмов

Субсидии для производства игровых дебютных работ могут составлять до 30 млн рублей, авторских и экспериментальных картин — до 50 млн рублей, фильмов для детей и юношества и фильмов социально-значимой тематики — до 70 млн рублей.

В неигровом кино минкультуры планирует поддержать дебютные фильмы в размере до 1,5 млн рублей за фильм, короткометражные проекты — до 3 млн рублей, короткометражные научно-популярные картины — до 3,5 млн рублей. Также будет проведен отбор для предоставления субсидий на производство полнометражных неигровых фильмов в размере до 10 млн рублей, в зависимости от их постановочной сложности.

Среди анимационных фильмов Минкульт поддержит создание короткометражных фильмов в размере до 350 тыс. рублей за минуту, а также дебютных короткометражных работ — до 250 тыс. рублей за минуту. В 2021 году также будет оказана поддержка анимационным сериалам на сумму до 250 тыс. за минуту. При этом финансирование смогут получить только первые серии сериала, не получавшего поддержку ранее.

При этом общая сумма поддержки по всем проектам не может превышать 70 % сметной стоимости производства национальных фильмов.

Отдельно пройдет отбор проектов совместного производства с миноритарным участием России. Такие проекты должны соответствовать критериям национального фильма и могут быть игровыми, неигровыми или анимационными. Поддержка игровых телесериалов, неигровых спецпроектов и анимационных циклов в 2021 году не планируется.

Условия отбора и перечень документов для направления заявки указаны на сайте Минкультуры в объявлении отбора. Дополнительную информацию по вопросам оформления документов и участия в отборе можно будет получить в ходе онлайн-встречи с представителями Департамента кинематографии и цифрового развития Минкультуры России, которая запланирована к проведению на 6 июля 2021 года. В ходе мероприятия все желающие также смогут задать интересующие их вопросы.

Минкультуры России традиционно предоставляет поддержку на основании решений экспертных советов. Отбор игровых фильмов проходит по результатам очной защиты (питчингов). В этом году планируется также провести питчинг для отбора дебютных неигровых и анимационных фильмов, полнометражных неигровых картин.

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