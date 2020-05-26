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Минкультуры ждет заявок на господдержку производства сериалов

Прием открыт с 26 мая

Министерство культуры объявило о начале приема заявок от проектов, претендующих на получение господдержки для производства игровых телесериалов. Информация об этом появилась на сайте ведомства. Ранее оно объявило о старте приема заявок на господдержку игровых, неигровых и анимационных кинофильмов.

Прием заявок на поддержку сериалов (сценарий пилотной серии и поэпизодный план остальных серий) будет осуществляться с 26 мая по 16 июня 2020 года. 

Содержание каждой заявки определяется приложением к приказу от 10.03.2016 № 522 «Порядок отбора организаций кинематографии – получателей субсидий на производство национальных фильмов», с которым можно ознакомиться на официальном сайте Минкультуры России. Представление заявки на участие в процедуре отбора организаций – получателей субсидий на производство телесериалов и прилагаемых к ней документов может осуществляться в электронном виде на официальном интернет-сайте Минкультуры России.

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26.05.2020 Автор: Артур Чачелов

Источник: Министерство культуры РФ

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