Начинается прием заявок на господдержку будущих фильмов по линии Минкультуры

Минкультуры России начинает отбор организаций кинематографии, претендующих на получение субсидий на производство национальных фильмов. К рассмотрению принимаются проекты игровых авторских и экспериментальных фильмов, игровых детских фильмов, неигровых спецпроектов и детских анимационных фильмов (короткометражных, а также циклов и сериалов).

Из детского полнометражного кино принимаются заявки на проекты-сказки для самых маленьких зрителей, музыкальные фильмы для младшего и среднего возраста, приключенческие фильмы для подростков, фильмы о проблемах подрастающего поколения (на тему семьи, детей, их защиты и поддержки). Проекты не должны быть дебютными.

Из авторского и экспериментального кино принимаются заявки на господдержку социально-значимых фильмов, экранизации классики с применением средств анимации, военно-исторических фильмов, фильмов о борьбе с преступностью, террором и экстремизмом, фильмов о взаимодействии государственного строительства и гражданского общества, гражданской активности, волонтерских движениях, фильмов социально-нравственной проблематики (современное российское общество, образы современников, ценность знания, образования и труда, социализация, личностное совершенствование, жизненный успех), фильмов о единстве многонационального народа России. Проекты не должны быть дебютными.

На господдержку также принимются проекты фильмов совместного производства с миноритарным и мажоритарным участием Российской Федерации.

Сбор заявок на проекты детского, авторского и экспериментального кино будет осуществляться с 20 мая по 12 июня. Сбор заявок на неигровые спецпроекты и детские анимационные проекты − с 25 мая по 15 июня. Организации кинематографии смогут представить проекты с помощью новой электронной формы, разработанной Минкультуры. Кроме того, сохраняется стандартная процедура подачи заявок на бумажных носителях. Более подробная информация есть на сайте Министерства.

Еще больше новостей в нашем официальном канале в Telegram

Подписывайтесь на наш канал на Яндекс.Дзен

19.05.2020 Автор: Артур Чачелов

Источник: Министерство культуры РФ