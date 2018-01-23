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Министерство культуры отозвало прокатку «Смерти Сталина»

После просмотра фильма общественным советом

Министерство культуры решило отозвать у компании «Вольга» прокатное удостоверение на фильм СМЕРТЬ СТАЛИНА. В понедельник, 22 января, картину посмотрели члены общественного совета при министерстве и пришли к выводу, что она оскорбительна, а ее показ должен быть отложен. В результате впервые в истории российского проката уже выданное ПУ фильма было отозвано, выпуск фильма в кинотеатрах не состоится.

По информации РИА Новостей, обращение к министру с просьбой не допустить проката фильма подписали режиссеры Никита Михалков и Владимир Бортко, продюсер Игорь Угольников, члены общественного совета Юрий Поляков и Павел Пожигайло и другие. 

По закону отзыв прокатного удостоверения может происходить лишь в немногих случаях. В фильме СМЕРТЬ СТАЛИНА усмотрели признаки экстремизма. Кроме того, подписавших письмо деятелей возмутил трейлер картины, в которой недопустимым образом проигрывается гимн. Деятели культуры также назвали выход картины в канун празднования 75-летнего юбилея Сталинградской битвы оскорбительным для всех, кто там погиб и кто еще остался в живых.

Интересно, что ранее у Минкультуры картина никаких претензий не вызывала. «Прокатное удостоверение не может быть выдано фильму, если в нем есть экстремистская пропаганда. Если оно все же выдано, значит, ленту уже отсматривали наши сотрудники и ничего не нашли», – говорил накануне замминистра культуры Владимир Аристархов.

 

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23.01.2018 Автор: Артур Чачелов

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