Международный рынок MIPCOM пройдет онлайн

Крупнейший телевизионный рынок MIPCOM в этом году состоится в цифровом формате. С 12 по 16 октября на специальной онлайн-платформе пройдут виртуальные встречи, скрининги контента и международная конференция MIPCOM ONLINE+. С 5 октября участники получат доступ к платформе MIPJunior, где будет собран новый мировой контент для детской аудитории, и возможность заранее назначать встречи. После мероприятия участники получат еще месяц доступа для пересмотра сессий конференции и показов и назначения дополнительных переговоров с помощью интерактивной базы.

Параллельно с рынком в смешанном формате пройдет 3-й международный фестиваль сериалов Canneseries, в конкурсной программе которого принимает участие российский проект «257 причин, чтобы жить». Фестивальные показы состоятся как в Каннах (с 9 по 14 октября), так и в интернете (с 7 по 21 октября).

Первой «страной почета» на MIPCOM ONLINE+ стала Корея. На платформе пройдут специальные сессии, мероприятия по деловому общению и скрининги, посвященные корейскому медиарынку. Аудитория в Корее – это 19,5 миллионов телезрителей и 30,8 миллионов пользователей платных телеканалов. При этом, как и везде в мире, растет потребление контента с экранов мобильных устройств и создается все больше проектов именно для цифрового формата.

Корейский контент востребован во всем мире. Формат «Певец в маске» (The Masked Singer) от корейской медиакомпании MBC стал мировым хитом после выхода на Fox в 2019 году. Российский аналог телешоу – программа «Маска» на НТВ – также завоевала большую популярность. «Хороший доктор» (The Good Doctor) – проект ABC, снятый по одноименному сериалу от KBS, собрал аудиторию в 50 миллионов человек по всему миру. Музыкальное шоу «Я вижу твой голос» (I can see your voice) завоевало успех в Германии и скоро выйдет на канале Fox в США. В 2018 году доход национальной индустрии от экспорта контента составил 326,8 миллионов долларов.

«Корея – пример национальной индустрии, которая за последние двадцать лет стала одним из главных и наиболее успешных азиатских экспортеров контента на международные рынки. В 2001 году в Корее была принята национальная доктрина, утвердившая цель войти в топ-5 стран по креативному бизнесу. Было создано агентство KOCCA, которое разработало объединенную национальную концепцию развития и экспортного продвижения всех креативных индустрий, включая телевидение, анимацию, лицензирование, игры, кино… Аналогов такой всеобъемлющей креативной организации в других странах нет. Россия не так давно начала двигаться в этом направлении – поэтому для нас обмен опытом с корейскими коллегами на MIPCOM колоссально важен и интересен», – отметила Александра Модестова, генеральный директор компании «Экспоконтент», официального представителя MIPCOM и MIPTV в России, Украине и странах СНГ.

В рамках специальной программы, посвященной Корее и организованной при поддержке Корейской комиссии по коммуникациям, пройдут 4 онлайн-сессии. Вирджиния Мауслер, директор международной исследовательской компании The Wit, расскажет о самых трендовых и популярных в мире корейских сериалах, программах и телевизионных форматах. На сессиях обсудят, как создавались главные корейские хиты и как потребляет контент корейская аудитория. Отдельная сессия будет посвящена успешным примерам совместного производства с корейскими партнерами и поможет продюсерам узнать основные нюансы копродукции с Кореей. Участники MIPCOM смогут сразу перейти от теории к практике на специальной программе виртуальных встреч с 25 ведущими корейскими продюсерами в рамках MIPCOM Online+. В онлайн-рынке примут участие ключевые корейские вещатели Korean Broadcasting System (KBS), Munhwa Broadcasting Corp (MBC), Seoul Broadcasting System (SBS), и Educational Broadcasting System (EBS), операторы кабельного ТВ CJ ENM и JTBC.

Россия была удостоена статуса «Страны почета» на MIPCOM в 2011 году. В 2017 российской индустрии была посвящена масштабная специальная программа Russian Content Revolution. В разные годы специальный статус на MIPCOM и MIPTV получали также Китай, Франция Германия, Япония, Турция, скандинавские страны, Мексика, Израиль и Аргентина.

10.09.2020 Автор: Рая Башинская

Источник: Экспоконтент