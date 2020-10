Подведены итоги работы бизнес-площадки 42 ММКФ

1-3 октября в кинотеатре «Октябрь» и «Московской школе кино» прошли мероприятия бизнес-площадки 42 ММКФ, организаторами которой выступили Дирекция ММКФ и Молодежный центр Союза кинематографистов России при поддержке Национального фонда поддержки правообладателей, Ассоциации продюсеров кино и телевидения, компании CANON, веб-кинотеатра CHILL. Образовательный партнер – «Московская школа кино».

В мероприятиях бизнес-площадки были задействованы более 300 участников, 50 экспертов, представители 20 регионов, а онлайн-трансляции посмотрели более 2 тыс. зрителей. В условиях сложившейся санитарно-эпидемиологической ситуации, все мероприятия проходили в соответствии с требованиями Роспотребнадзора.

Экспертами и спикерами бизнес-площадки стали представители ведущих продюсерских компаний, онлайн-платформ, изданий. Среди них – Сусанна Альперина («Российская газета»), Артем Васильев (MetraFilms), Мария Вогт («Бюллетень кинопрокатчика»), Владимир Грамматиков (Disney), Анна Гудкова (Premier Studio), Евгения Данильченко (РЭЦ), Наталья Дрозд (СТВ), Ольга Жукова (АПКиТ), Олег Иванов («Киноэкспертиза»), Антон Калинкин (Chill), Михаил Клочков и Ирина Сосновая, (Start), Давид Кочаров (IVI), Мария Лемешева («Кинорепортер»), Евгения Маркова (РОСКИНО), Сергей Мирошниченко (Студия «Остров»), Игорь Мишин, Максим Филатов, Сергей Маевский (все трое − МТС), Евгения Подобреевская («Газпром-медиа»), Федор Попов («ВГИК-Дебют»), Вадим Потапов («Кинопрайм»), Нина Ромодановская («Профисинема»), Владислав Рубин и Тори Цурюпа («Яндекс»), Алексей Троцюк (Yellow, Black and White и Start»), а также актеры Кирилл Зайцев, Анна Цуканова-Котт и многие другие.

Жюри XIV Московского питчинга дебютантов определило победителей питчинга дебютанов в шести категориях. Подробнее об этом здесь.

В рамках бизнес-площадки был проведен open-talk совместно с компанией «Роскино» «Как вывести дебютное кино на мировые рынки? Презентация программы EAVE on Demand in Russia. EAVE является ведущей европейской организацией, занимающейся профессиональным обучением и разработкой продюсерских тренингов.

«Необходимо отметить, что в любом проекте, который мы начинаем, нам важно видеть практическое применение. И мы ориентируемся на то, что по итогам программы мы выделим достойные проекты и уже рекомендуем их к участию в Industry@Tallinn&BalticEvent. Это будет их первый выход на международный рынок, − говорит Евгения Маркова, руководитель компании РОСКИНО. − Программа EAVE on Demand in Russia поможет российским продюсерам получить конкретные навыки работы с международными партнерами и даст жизнь проектам нового уровня. Важно отметить, что данная программа – это первый большой шаг в рамках нового для нас направления – системного образования в сфере киноиндустрии и продвижения российского контента на международные рынки».

Также на бизнес-площадке состоялась презентация книги Анны Гудковой «Питчинг. Как представить и продать свою идею». Эта книга позволит любому желающему разобраться в том, как представить себя и свой проект не только ярко и убедительно, но и эффективно и честно.

«Мне интересно рассказать об искусстве питчинга не как об ораторском или актерском мастерстве, а как о наборе аналитических инструментов, которые помогают лучше понять себя и свое дело, − рассказала Анна Гудкова. − И в этом смысле питчинг может дать гораздо больше, чем просто презентационный тренинг».

В панельной дискуссии «Снимаем кино в России. Презентация региональных кинокластеров» приняли участие 18 регионов России – представители кинокомиссий, киносообществ, региональных кинокластеров. Видеоприветствия участникам форума прислали представители Якутии, Пермского края, Новгородской области, а очно презентовали свои регионы представители Московской, Калининградской, Архангельской, Тульской, Самарской, Калужской, Мурманской, Челябинской, Тюменской, Нижегородской, Иркутской областей, Республики Хакасия, Республики Татарстан, Республики Башкортостан, Камчатского края. Модератором выступила Мария Лемешева, главный редактор журнала «КиноРепортер», а экспертами − Евгения Данильченко (РЭЦ), Ольга Жукова (Ассоциация продюсеров кино и телевидения), Валентин Лисицын (Московская кинокомиссия), Максим Филатов (МТС), Олег Иванов («Киноэкспертиза»).

«В субъектах Российской Федерации первые кинокомиссии были созданы в 2017 году, то есть сравнительно недавно, но участникам дискуссии удалось подготовить впечатляющие презентации своих регионов:. Я много ездила по России, но я все равно впечатлена, как много остается нераскрытых возможностей для кинематографа, − говорит Мария Лемешева, модератор дискуссии. − Все знают, что Камчатка – это красиво, но после презентации становится понятно, насколько это потрясающий край не только с точки зрения туризма, но и с точки зрения кино, какую большую ценность он представляет для съемки фантастических блокбастеров и других крупных проектов. Мы становимся свидетелями нового движения в нашей киноиндустрии, направленного на то, чтобы повысить качество отечественных фильмов за счет использования всей территории нашей страны».

В рамках бизнес-площадки также прошел open-talk на тему «Как 2020-й год изменил кино и сериалы». Модератором мероприятия выступил кинокритик Егор Москвитин. Участники поделились своим видением того, как развивается мировой кинематограф в посткарантинный период, что будет с традиционным телевидением, и объяснили, почему перед молодыми авторами открылись уникальные возможности.

«На рынок резко вышло много денег, заработанных не кровью и потом, а инвестиционных, − отметил Игорь Мишин, вице-президент по развитию медиабизнеса МТС. − Как ни странно, количество этих средств превышает необходимость их отработать, отчасти поэтому в последнее время мы получили столько контента низкого качества».

В последний день бизнес-площадки, 3-го октября, в «Московской школе кино» состоялась встреча участников XIV Московского питчинга дебютантов и представителей региональных киносообществ с экспертами в формате one on one meetings.

Торжественное подведение итогов бизнес-площадки состоялось в ресторане «Хамстер», где были вручены главные призы XIV Московского питчинга дебютантов – 3 миллиона рублей (по 500 000 рублей в каждой номинации) от Фонда Президентских грантов, а также призы от партнеров. Итоги бизнес-площадки подвел ее куратор Дмитрий Якунин: «Бизнес-площадка была посвящена важным и перспективным направлениям нашей киноиндустрии – экспертная оценка и поддержка дебютных проектов, презентация лучших региональных кинопрактик, популяризация копродукции, а также обсуждение новых трендов и вызовов отечественного кинематографа. В этом году мы впервые провели one on one meetings, индивидуальные встречи участников и экспертов питчинга, что, уверен, позволит увеличить главный KPI нашего питчинга – количество и качество реализованных проектов. Спасибо ММКФ за доверие и поддержку наших мероприятий, а экспертам и участникам за содержательные, концептуальные выступления и презентации».

05.10.2020 Автор: Артур Чачелов