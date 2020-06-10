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More.tv заключил эксклюзивную сделку с MGM

Видеосервис получил доступ к обширной библиотеке голливудской компании

Онлайн-сервис more.tv заключил сделку с MGM, ведущим производителем и дистрибьютором кино- и телеконтента. Благодаря многолетнему лицензионному соглашению more.tv получит эксклюзивный доступ ко всем будущим премьерам сериалов и фильмов для SVOD в России и Украине. Среди них − премьера четвертого сезона сериала «Рассказ служанки», четвертая часть криминальной трагикомедии «Фарго», сериальный спин-офф триллера «Молчание ягнят» «Кларисса» от Алекса Куртцмана и Дженни Люмет, шпионский триллер «Кондор» и одноименная адаптация ромкома «Четыре свадьбы и одни похороны».

Новая сделка также предоставляет more.tv доступ к обширной библиотеке сериалов и фильмов MGM. На сервисе также появятся известные телехиты – «Звездные врата», «Библия», «Мертвые, как я» и многие другие.

«Многолетней сделкой с MGM мы продолжаем свою стратегию закрепления крупных международных эксклюзивов для more.tv, − говорит Денис Горшков, генеральный директор more.tv. − В портфеле студии несколько крупных сериалов и кинофраншиз, которые имеют огромную популярность в России. В особенности стоит отметить «Рассказ служанки», «Фарго», трилогию ХОББИТ. В последние годы студия стабильно выпускает крепкие сериальные хиты. Мы также верим в будущие проекты MGM и с нетерпением ждем их появления на more.tv».

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10.06.2020 Автор: Артур Чачелов

Источник: more.tv

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