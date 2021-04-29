Музыкальные продюсеры требуют деньги с кинопрокатчиков

Музыкальная компания, которая работает с Димой Биланом, Филиппом Киркоровым, Feduk и другими поп-звездами, подала иск к российскому прокатчику WDSSPR. ПМИ требует 341 млн рублей за нарушение авторских прав. Предварительное рассмотрение по иску назначено на 25 июня. Комментировать иск представители ПМИ и WDSSPR отказались.
Прокатчик WDSSPR не функционирует уже год: в феврале 2020 года Disney и Sony, которые раньше осуществляли совместную дистрибуцию, разделились на территории России, и теперь фильмы выпускают Disney Studios и Sony Pictures. Предполагается, что иск связан с нарушением прав на музыку, использованную в фильмах, которые прокатывал WDSSPR.
Как заявляют юристы «Коммерсанту», подобные иски подаются для получения контроля над банкротством. В случае удовлетворения иска, ПМИ сможет подать заявление о банкротстве и в его рамках попытаться привлечь компании, контролирующие WDSSPR, к субсидиарной ответственности. Это позволит музыкальной компании получить контроль над процедурой банкротства с самым крупным денежным требованием в реестре кредиторов. Учитывая, что WDSSPR не функционирует, по мнению эксперта, здесь «присутствует иной интерес помимо денежного».
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29.04.2021 Автор: Виолетта Палий
Источник: Коммерсант
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