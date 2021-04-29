Новости


Музыкальные продюсеры требуют деньги с кинопрокатчиков

«Первое музыкальное издательство» (ПМИ) предъявило иск к WDSSPR на 341 млн рублей

Музыкальная компания, которая работает с Димой Биланом, Филиппом Киркоровым, Feduk и другими поп-звездами, подала иск к российскому прокатчику WDSSPR. ПМИ требует 341 млн рублей за нарушение авторских прав. Предварительное рассмотрение по иску назначено на 25 июня. Комментировать иск представители ПМИ и WDSSPR отказались.

Прокатчик WDSSPR не функционирует уже год: в феврале 2020 года Disney и Sony, которые раньше осуществляли совместную дистрибуцию, разделились на территории России, и теперь фильмы выпускают Disney Studios и Sony Pictures. Предполагается, что иск связан с нарушением прав на музыку, использованную в фильмах, которые прокатывал WDSSPR.

Как заявляют юристы «Коммерсанту», подобные иски подаются для получения контроля над банкротством. В случае удовлетворения иска, ПМИ сможет подать заявление о банкротстве и в его рамках попытаться привлечь компании, контролирующие WDSSPR, к субсидиарной ответственности. Это позволит музыкальной компании получить контроль над процедурой банкротства с самым крупным денежным требованием в реестре кредиторов. Учитывая, что WDSSPR не функционирует, по мнению эксперта, здесь «присутствует иной интерес помимо денежного».

Еще больше новостей на нашем официальном канале в Telegram

Подписывайтесь на наши каналы в Яндекс.Дзене и Instagram

29.04.2021 Автор: Виолетта Палий

Источник: Коммерсант

Новости по теме:

Фонд кино подал иск к создателям «Вратаря галактики»

Disney может потерять права на франшизу «Хищник»

Крупнейшей сети кинотеатров России грозит банкротство

«Марс Медиа» и «Большое кино» заключили мировое соглашение в споре вокруг «Комы»

Сын Виктора Цоя подал в суд на режиссера и прокатчиков фильма «Цой»


Самое читаемое

Картина стартовала лучше, чем «Джентльмены»

Предварительная касса уикенда: «Гнев человеческий» уверенно первый

Подробнее
Лента стартовала лучше предыдущего хита Гая Ричи

Касса четверга: «Гнев человеческий» смёл конкурентов

Подробнее
Год назад предыдущий фильм Гая Ричи в первый день заработал на 15% меньше

Предварительная касса четверга: «Гнев человеческий» стартует лучше «Джентльменов»

Подробнее
Сравниваем предстартовые показатели ключевых новинок с их референсами

Предпродажи уикенда: «Властелин колец» вновь лидирует, «Девятаев» опережает «Собибор»

Подробнее
Я зарегистрирован на Портале Поставщиков Top.Mail.Ru
 
 