Первые итоги «новогодней битвы»: рекорды и разочарования

Первые, предварительные итоги длинных новогодних каникул для кинопроката кажутся неплохими. Итоговый кассовый результат всех праздничный дней по неофициальным данным составил примерно 4,1 млрд рублей. Это незначительно меньше результатов 2019 года, но, возможно, когда появятся официальные данные, итоговая сумма увеличится и тогда касса может перегнать прошлогодний рекорд. Более подробную информацию и сборы каждого из дней «новогодней битвы» можно найти в нашем спецпроекте.

Российское кино собрало за Новый год примерно 83% всей кассы, т.е. около 3,4 млрд рублей. Это абсолютный рекорд. В прошлом году эта цифра составляла 3,05 млрд рублей, в позапрошлом − 2,26 млрд рублей. Лидером праздников стала комедия ХОЛОП (CP), который обеспечил 37% общей кассы новогодних каникул. Общий результат фильма приближается к 2 млрд рублей, а непосредственно с 1 по 8 января он заработал не менее 1,525 млрд рублей. Но повторимся, цифры предварительные, поэтому доля и сборы лидера скорее всего еще увеличатся.

Вторую строчку итогового чарта занимает фантастическая картина Федора Бондарчука ВТОРЖЕНИЕ (WDSSPR). На ее счету не менее 720 млн рублей и 17,5% от общего вала «новогодней битвы». Бронза досталась исторической драме СОЮЗ СПАСЕНИЯ (FOX), которая в период с 1 по 8 января собрала не менее 413 млн рублей или 10% от общего вала.

329 млн рублей досталось мультфильму ИВАН ЦАРЕВИЧ И СЕРЫЙ ВОЛК 4 (NKI). Это 8% от общей кассы праздников. Год назад проект ТРИ БОГАТЫРЯ И НАСЛЕДНИЦА ПРЕСТОЛА показал результат на 19% лучше.

Еще больше новостей в нашем официальном канале в Telegram

Мы на Яндекс.Дзене

09.01.2020 Автор: Артур Чачелов, Георгий Романов