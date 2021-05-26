«НМГ Студия» вступила в АПКиТ

К Ассоциации продюсеров кино и телевидения присоединилась «НМГ Студия» — производственная компания, созданная Национальной Медиа Группой в 2018 году с целью инвестирования в контентные проекты, развития российского кинорынка и расширения собственного присутствия в сегменте кинопроизводства.

В 2019 году компанией была закрыта сделка по приобретению 50% компанию Art Pictures Studio. Ее киноактивы также включают в себя кинокомпанию KeyStone Production, анимационную «Студию Метрафильмс» и агентство по работе с блогерами Hype Agency. Также в период с 2019 по 2020 год «НМГ Студией» созданы совместные предприятия со компаниями Star Media и «Марс Медиа Энтертейнмент» для производства фильмов и сериалов – Star Media Vision и Mars Media Vision соответственно.

Первыми проектами, вошедшими в портфолио «НМГ Студии», стали такие фильмы как «Вторжение» Федора Бондарчука и «Лед 2» Жоры Крыжовникова. Впоследствии пул проектов пополнился фантастическим триллером «Спутник» Егора Абраменко, а также сериалами «Чики» Эдуарда Оганесяна, «Псих» Фёдора Бондарчука и «Happy End» Евгения Сангаджиева, созданными для платформы more.tv в рамках развития линейки more originals.

«Для нас большая честь стать участником АПКиТ – крупнейшей российской Ассоциации, на долю которой приходится больше половины всего кино- и телепроизводства страны. Уверен, что наше сотрудничество будет очень плодотворным, откроет большие возможности для нас и наших коллег и позволит объединить наши усилия в развитии и продвижении отечественного кино и телевизионного продукта», – рассказал Вячеслав Муругов, заместитель генерального директора НМГ по развлекательному вещанию.

«Мы рады приветствовать в своих рядах такого сильнейшего игрока отрасли как «НМГ Студия». На протяжении двух с половиной лет компания уверенно наращивает свои активы, а среди ее проектов – масштабные российские полнометражные фильмы и сериалы. Отдельно стоит отметить, что один из центральных фокусов «НМГ Студии» направлен на производство цифрового контента. Без сомнения, вместе мы продолжим решать все актуальные задачи, стоящие перед киноиндустрией», – отметил Председатель Правления Ассоциации продюсеров кино и телевидения, глава Кинокомпании СТВ Сергей Сельянов.

26.05.2021 Автор: Виолетта Палий