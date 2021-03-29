Okko рассказал о новинках апреля

Продолжение расследования истории двойной жизни Андрея Чикатило, мировая классика в исполнении Шона Коннери, противостояние Тома и Джерри в кино, тайны импрессионистов и история Фриды Кало, легенды вселенной Mortal Combat, исследование Души и потустороннего мира от студии Pixar, «родной» Сергей Бурунов из будущего, титулованная «Чернобыльская молитва» от Никитинского театра, усыпанная наградами Земля кочевников и многое другое. Все это ждет пользователей мультмедийного сервиса Okko в апреле. Кроме того, сервис единственным в России будет транслировать церемонию вручения премии «Оскар».

С 1 апреля: мультфильм ДУША.

Уже немолодой школьный учитель музыки Джо Гарднер всю жизнь мечтал выступать на сцене в составе джазового ансамбля. Однажды он успешно проходит прослушивание у известной клубной певицы и, возвращаясь домой вне себя от счастья, падает в люк и умирает. Теперь у Джо одна дорога — в Великое После, но он сбегает с идущего в вечность эскалатора и случайно попадает в Великое До. Тут новенькие души обретают себя, и у будущих людей зарождаются увлечения, мечты и интересы. Джо становится наставником упрямой души 22, которая уже много веков не может найти свою искру и отправиться на Землю. Анимационный блокбастер студии Pixar и один из главных претендентов на победу в категории «Лучший анимационный фильм» на предстоящем «Оскаре».

С 1 апреля: фильм ШОУ НА КРАЮ СВЕТА. Эксклюзивно в подписке.

Известный телеведущий, знаменитый стендап-комик, звезда ветеринарного шоу и всеми любимый футболист отправляются в Африку на съёмки шоу «Сафари со звездами». Сначала они узнают, что все надо делать самим, затем у них отбирают мобильные телефоны. После полета через песчаную бурю они наконец-то добираются до основного пункта назначения — деревни племени малави. Вокруг дикие звери и невероятная первозданная природа. К тому же четверо участников должны найти общий язык и между собой, и с туземцами. Срежиссированное приключение очень быстро выходит из-под контроля — участники шоу решают сбежать и самостоятельно добраться до цивилизации.

С 1 апреля: образовательный сериал «Дрон профессора Дервиля». Эксклюзивно в подписке.

Добро пожаловать на борт! Пристегнитесь покрепче, мы отправляемся в захватывающее путешествие по сказочной Карелии. Нас ждут Драконы, Титаны, Каменный хор, Пещера загадок, Невидимая крепость и многое другое — все это надо запечатлеть на карте чудесных существ, чтобы найти моего изобретателя − профессора Дервиля. Ах, да! Я − Дрон. Маленький, болтливый и очень быстрый. Профессор выпустил все волшебство в наш мир, а сам исчез. Поэтому я отправляюсь на его поиски и беру вас, чтобы показать все чудеса завораживающей Карелии.

С 1 апреля: фильм ИМЯ РОЗЫ. Эксклюзивно в подписке.

1327 год. В обществе молодого послушника Адсо францисканский монах Вильям Баскервильский расследует серию трагических смертей монахов в бенедиктинском монастыре на севере Италии. За всеми этими смертями кроется страшная тайна, и вскоре Вильям убеждается, что ключ к раскрытию загадки лежит в обнаружении сурово охраняемого древнего манускрипта, который хранится в тайной библиотеке монастыря... Мировая классика от Жан-Жака Анно с мрачной готической атмосферой, остроумными философскими беседами, весь потрясающим антуражем и великолепной игрой Шона Коннери.

С 1 апреля: фильм ГРЕНЛАНДИЯ. Доступен в подписке.

Джерард Батлер играет главу семьи, которая должна выжить во время апокалипсиса. Фильм-катастрофа о том, как остаться человеком в любых условиях. Во время глобальной катастрофы обязательно должно быть место, в котором можно укрыться от разрушающих последствий. Когда становится известно, что огромная комета скоро врежется в Землю и выживание окажется под вопросом, для Джона и его семьи, жены и сына, таким местом оказывается бункер в далекой Гренландии. Но до безопасного места еще предстоит добраться, минуя тысячи обезумевших людей, нравственные принципы которых во время катастрофы уступили место животному желанию выжить.

С 2 апреля: фильм ДУБЛЕРША. Доступен в подписке.

Звезда комедий Кэнди Блэк (Дрю Бэрримор) ценит в этом мире лишь три вещи: секс, виски и драку с папарацци. После очередной выходки ей грозят групповая терапия, общество анонимных алкоголиков и исправительные работы. Увы, это не то, о чем ей хотелось бы думать. Пока звезду тиранит мозгоправ, её место занимает ее же дублёрша. Она мила, талантлива и не прочь избавиться от оригинала.

С 6 апреля: фильм ТАИНСТВЕННЫЕ ИМПРЕССИОНИСТЫ. Эксклюзивно в подписке в Ultra HD 4K.

Фильм, посвященный выставке «Тайные импрессионисты» в римском Палаццо Бонапарте, расскажет о революции в искусстве, вызванной течением импрессионистов. Проект «Открытие музеев» с онлайн-трансляциями музейных шоу о легендарных мастерах изобразительного искусства и кинопутешествиями по самым посещаемым художественным галереям мира теперь доступен в подписке. Библиотека из фильмов об искусстве в формате Ultra HD 4K, представлены онлайн эксклюзивно для пользователей Okko. Коллекция охватывает историю искусства разного периода: от ренессанса к импрессионизму, и от импрессионизма к истокам современной живописи.

С 9 апреля: фильм КРЕСТНАЯ МАМА. Доступно в подписке в Ultra HD 4K.

Талантливая переводчица (Изабель Юппер) работает в полиции, помогая раскрывать преступления. Однажды ей становится известно о крупной партии наркотиков. Соблазн изменить жизнь слишком велик. И вот она превращается в НаркоМаму, которая строит свою империю. Теперь вся полиция охотится за ней.

С 9 апреля: анимация ЛЕГЕНДЫ «СМЕРТЕЛЬНОЙ БИТВЫ»: МЕСТЬ СКОРПИОНА.

Чернокнижник Шан Цзун устраивает межпространственный турнир по боевым искусствам, где победитель бросит ему вызов за судьбу их родного мира. В нем решает принять участие жаждущий отомстить за смерть семьи и клана Скорпион. Отличная экранизация классической истории, вызывающая то самое чувство ностальгии, которое так нужно фанатам вселенной Mortal Combat.

С 10 апреля: фильм СТЕНДАП ПО ДРУЖБЕ. Доступен в подписке.

Замкнутый и одинокий Трэвис берется помогать талантливой, но застенчивой Фелисити, мечтающей стать стендап-комиком. Каждому из них придется пройти полный неожиданностей и юмора путь, чтобы поверить в себя, обрести призвание и найти настоящую любовь.Стеснительный парень с ДЦП помогает девушке, которая хочет стать комиком. Духоподъемная австралийская комедия Ствена Видлера.

С 10 апреля: фильм РОДНЫЕ. Доступен в подписке «Премиум» и Start.

Однажды утром отец семейства решает исполнить мечту всей жизни: отправиться с родными на Грушинский фестиваль и выступить там со своей песней. Семья вынуждена смириться с желанием отца-самодура и пуститься в автопутешествие через всю Россию. В пути их ждут приключения, различные испытания, проверка отношений на прочность и важная встреча, которую отец ждал двадцать лет. Комедия Ильи Аксенова («Мир! Дружба! Жвачка!») по сценарию Жоры Крыжовникова и Алексея Казакова с Сергеем Буруновым, Ириной Пеговой, Семеном Трескуновым, Лизой Монеточкой, Никитой Павленко и Анной Уколовой в главных ролях.

С 11 апреля: фильм ПОБЕГ ИЗ ТЮРЬМЫ МЭЙЗ. Доступен в подписке.

Фильм основан на реальной истории побега 38 заключенных из тюрьмы Мэйз. Этот побег является крупнейшим по количеству сбежавших преступников в британской истории. Тюрьма Мэйз является одной из самых охраняемых тюрем Европы, и в ее лабиринтах путаются даже опытные охранники. В центре сюжета преступник Марли, который планирует совершить беспрецедентный побег с группой заключенных. Он уверяет своих подельников, что на любой экстренный случай у него имеется идеальный план.

С 17 апреля: фильм ЛИГА СПРАВЕДЛИВОСТИ ЗАКА СНАЙДЕРА.

Один из самых ожидаемых блокбастеров этой весны. Чтобы сохранить полный творческий контроль и гарантировать, что на этот раз фанаты получат желаемое, Зак Снайдер отказался от оплаты за завершение своей четырехчасовой версии «Лиги справедливости». Вдохновившись самопожертвованием Супермена, Брюс Уэйн вновь обретает веру в человечество. Он заручается поддержкой новой союзницы Дианы Принс, чтобы сразиться с ещё более могущественным противником. Бэтмен и Чудо-женщина набирают команду сверхлюдей для борьбы с пробудившейся угрозой.

С 17 апреля: мультфильм ВПЕРЕД.

Когда-то давно в сказочном мире царила магия, но после открытия электричества маги стали не нужны, и развитие пошло по техногенному пути. Теперь эльфы, тролли, гоблины, мантикоры, феи, кентавры и единороги летают на самолетах, пользуются автомобилями и мобильниками и ведут в целом прозаичную жизнь. Братья-эльфы Иэн и Барли Лайтфуты воспитывались одной мамой, потому что их отец умер, когда они были ещё совсем маленькими. На 16-летие Иэну достаётся посох отца и магическое заклинание, которое должно вернуть того к жизни на один день, но волшебный кристалл исчезает, воскресив только нижнюю половину папы. Барли, большой любитель квестов, невероятно рад − прихватив полупапу, братья отправляются в приключение на поиски другого кристалла. Еще одна трогательная фантазия от студии Pixar, которая претендует на победу в номинации «Лучший анимационный фильм» на предстоящей церемонии вручения наград премии «Оскар».

С 19 апреля: спектакль фестиваля «Золотая маска» «Чернобыльская молитва». Доступно в подписке.

Спектакль Дмитрия Егорова (трижды номинант Российской Национальной театральной премии «Золотая маска – 2021»: «Лучший спектакль в драме, малая форма», «Лучшая работа режиссера», «Лучшая работа художника») − инсценизация одноименной книги Светланы Алексиевич о Чернобыльской катастрофе, в ее основу легли интервью с очевидцами. Проблематика «Чернобыльской молитвы» вписывается не только в локальный контекст, но и в международный, напоминая о резонансных сериалах «Чернобыль» и «Тьма», а ситуация пандемии лишний раз подчеркивает, что в отношениях человека и власти в нашей стране мало что меняется.

С 20 апреля: проект ФРИДА: ДА ЗДРАВСТВУЕТ ЖИЗНЬ!. Эксклюзивно в подписке в Ultra HD 4K.

Зритель окажется в сердце экзотических пейзажей Мексики, познакомится с эксклюзивными интервью, историческими документами и реконструкциями и увидит в новом свете работы одной из самых экстраординарных художниц XX века. В фильме раскрываются две творческие ипостаси великой Фриды. Перед зрителями предстанут культовая икона современного феминизма, с одной стороны, и независимый, тонкий, ищущий художник, каждый день противостоящий телесным ограничениям, с другой.

С 21 апреля: фильм ПАРА ИЗ БУДУЩЕГО. Доступен в подписке «Премиум» и Start.

Недалекое будущее, 2040 год. Евгений и Александра 20 лет в браке, их отношения похожи на высохший урюк. Развестись у них тоже не получается, поскольку в будущем расторжение брака – очень дорогая услуга. Но судьба дает им шанс: Евгений и Александра попадают в прошлое, в тот самый день 20 лет назад, когда влюбленный и юный Женя сделал предложение прелестной Саше. Теперь пара из будущего хочет разлучить самих себя в молодости, но это будет непросто. Молодые будут сражаться за свою любовь. Пронзительная комедия Алексея Нужного (ОГОНЬ) с Сергеем Буруновым и Марией Ароновой в главных ролях.

С 22 апреля: фильм ИУДА И ЧЕРНЫЙ МЕССИЯ.

Чикаго, 1968 год. Попавшись на угоне машины с поддельным удостоверением ФБР, преступник Уильям О’Нил соглашается на сделку с федералами. Он внедряется в отделение радикальной организации «Черные пантеры» и втирается в доверие к ее лидеру Фреду Хэмптону, как раз когда тот начинает объединять местные этнические организации в «Радужную коалицию». Биографическая драма Шака Кинга с Лакитом Стэнфилдом и Дэниэлом Калуя в главных ролях. На предстоящей церемонии вручения наград премии «Оскар» картина поборется за основные награды, в том числе и в категориях «Лучший фильм», «Лучшая работа оператора», «Лучший сценарий».

С 23 апреля: фильм ЗЕМЛЯ КОЧЕВНИКОВ. Доступен в подписке.

После закрытия завода по производству гипсокартона в январе 2011 года 60-летняя женщина Ферн остаётся без работы и средств к существованию. Погрузив свой небогатый скарб в фургон, Ферн становится современным кочевником − одной из людей, путешествующих из штата в штат в поисках сезонного заработка. Драма Хлои Чжао с оскароносной Фрэнсис МакДорманд в главных ролях − обладатель Золотого льва Венецианского фестиваля, Золотого глобуса этого года и один из главных претендентов на главный приз предстоящей церемонии вручения наград премии «Оскар».

С 25 апреля: поэтический спектакль «Мир красивых бабочек». Эксклюзивно в подписке.

«Мир красивых бабочек» – это утонченная, философская и немного грустная поэзия драматурга, режиссера Ивана Вырыпаева в исполнении самого автора и польской актрисы Каролины Грушки под музыку российского композитора Андрея Самсонова.

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29.03.2021 Автор: Артур Чачелов

Источник: Okko