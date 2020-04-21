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Okko в апреле зафиксировал четырехкратное увеличение просмотров контента

По сравнению с первыми днями карантина интересы зрителей изменились

Онлайн-кинотеатр Okko отметил четырехкратное увеличение просмотров своего контента в первые две недели апреля 2020 года в сравнении с первыми двумя неделями апреля 2019-го. Об этом БК сообщила пресс-служба онлайн-видеосервиса. По сравнению с первыми двумя неделями марта 2020 года количество посетителей Okko за первые 14 дней апреля выросло на 41%, а просмотры показали рост в 88%.  

При этом в онлайн-кинотеатре заметили смещение интересов публики от фильмов про вирусы и эпидемии к контенту более легкого содержания. «Пользователи интересовались фильмами-катастрофами в самом начале периода самоизоляции. Сейчас мы видим больший интерес к развлекательному и образовательному контенту, а также к видео из области культуры и искусства», − говорится в сообщении онлайн-кинотеатра. Так, с 1 по 14 апреля в Okko популярностью пользовались фильмы ОТЕЛЬ «БЕЛГРАД» видеосервиса START, лента Гая Ричи ДЖЕНТЛЬМЕНЫ и самый кассовый российский фильм в истории ХОЛОП. В десятку наиболее востребованных тайтлов также вошли мультфильмы ТАЙНАЯ ЖИЗНЬ ДОМАШНИХ ЖИВОТНЫХ 2 и новинка ТРОЛЛИ. МИРОВОЙ ТУР.

Пользователи Okko активно смотрели онлайн-концерты «Шоу ON!» – живые шоу группы «Ария», исполнителей Emin и JONY, а также концерт певицы Елки. Высокий уровень внимания получил фильм-экскурсия «Третьяковка со Шнуром» из уникальной коллекции «Искусство онлайн».

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21.04.2020 Автор: Артур Чачелов

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