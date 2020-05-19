Okko покажет лучшие короткометражные фильмы премии «Оскар»

В мультимедийном сервисе Okko 20 мая появится сборник короткометражных фильмов премии «Оскар». Об этом сообщает пресс-служба онлайн-кинотеатра. В сборник вошли лучшие короткометражные картины участников программы 2019 года. Среди них − фильм-победитель «Кожа», посвященный расовой вражде, сюрреальная анимация «Выходные» о маленьком мальчике, переживающем развод родителей, короткометражный фильм «Вне рая» о запретной любви двух подростков, картина «Кийто», номинированная на премию BAFTA, и драма «Лиса», ставшая участником престижного американского фестиваля Sundance.

Ранее на Okko появился сборник короткометражек Каннского кинофестиваля.

Мультимедийный сервис Okko − один из крупнейших российских VOD-сервисов, лидер по платной модели монетизации. Проект стартовал в 2011 году и сегодня представлен на всех ключевых платформах: Smart TV, mobile (IOS и Android), Apple TV, PlayStation 4, Web (ПК). Ежемесячная аудитория Okko − 12,3 млн человек. С момента запуска в 2011 году в сервисе зарегистрировалось более 41 млн пользователей.

Еще больше новостей в нашем официальном канале в Telegram

Подписывайтесь на наш канал на Яндекс.Дзен

19.05.2020 Автор: Артур Чачелов

Источник: Okko