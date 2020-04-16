В отличие от фестиваля «Кинотавр», который сегодня объявил о переезде, другой летний российский киносмотр «Окно в Европу» пока не планирует менять даты проведения. Об этом БК сообщили в дирекции фестиваля.

«Идет отборочный тур, сбор заявок, формирование программы. Отборочная комиссия отсматривает фильмы. Оргкомитет надеется, к лету страна преодолеет эпидемию, и фестиваль состоится. Запланированные даты смотра 7 - 13 августа», − рассказала «БК» программный директор фестиваля Алиса Струкова.

Более точная и подробная информация о проведении фестиваля появится в конце мая.

Учредителями фестиваля «Окно в Европу» являются Русско-Европейская киноассоциация (RECA), Министерство культуры РФ и Правительство Ленинградской области. Президент фестиваля − Армен Медведев. Генеральный продюсер − Геворг Нерсисян.

Еще больше новостей в нашем официальном канале в Telegram

Подписывайтесь на наш канал на Яндекс.Дзен

16.04.2020 Автор: Никита Никитин

Источник: Окно в Европу