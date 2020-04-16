В отличие от фестиваля «Кинотавр», который сегодня объявил о переезде, другой летний российский киносмотр «Окно в Европу» пока не планирует менять даты проведения. Об этом БК сообщили в дирекции фестиваля.
«Идет отборочный тур, сбор заявок, формирование программы. Отборочная комиссия отсматривает фильмы. Оргкомитет надеется, к лету страна преодолеет эпидемию, и фестиваль состоится. Запланированные даты смотра 7 - 13 августа», − рассказала «БК» программный директор фестиваля Алиса Струкова.
Более точная и подробная информация о проведении фестиваля появится в конце мая.
Учредителями фестиваля «Окно в Европу» являются Русско-Европейская киноассоциация (RECA), Министерство культуры РФ и Правительство Ленинградской области. Президент фестиваля − Армен Медведев. Генеральный продюсер − Геворг Нерсисян.
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16.04.2020 Автор: Никита Никитин
Источник: Окно в Европу
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