«Кинотавр» не состоится на заявленных июньских датах

Открытый фестиаль российского кино «Кинотавр» не сможет пройти в заявленные в этом году июньские даты. Об этом сообщили организаторы кинофестиваля. Новые даты проведения пока не называются.

«По понятным причинам, фестиваль «Кинотавр» не сможет состояться в объявленные ранее даты − с 7 по 14 июня 2020 года, − говорится в официальном сообщении организаторов. − Но мы продолжаем работать над программой фестиваля и планируем провести его осенью. О точных датах мы сообщим дополнительно».

Команда «Кинотавра» также отметила, что следит за ситуацией и выражает слова поддержки и благодарности врачам, медицинским работникам и всем, кто в это непростое время помогает спасать жизни людей.

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16.04.2020 Автор: Артур Чачелов