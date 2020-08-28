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«Кинотавр» назвал участников питчинга сериалов

Мероприятие запланировано на 12 сентября

В социальных сетях киносмотра «Кинотавр» появился шорт-лист участников публичной защиты на Питчинге сериальных проектов. Он пройдет 12 сентября и станет новым форматом индустриального мероприятия: впервые авторы, вошедшие в шорт-лист финалистов, получат возможность напрямую представить свои проекты главным российским онлайн-платформам и сервисам.

В списке 11 работ: 

  • «Горемыки», автор проекта Елена Самойлова.
  • «Во всем виноват Вайнштейн», авторы проекта Светлана Петрийчук, Елизавета Лазерсон, Александр Виниченко, Илья Мотовило.
  • «Супружеский долг», автор проекта Эльвира Буштец.
  • «На автомате», авторы проекта Наталья Ляпина, Юрий Воробьев.
  • «Товарищ Никто», авторы проекта  Иван Заваруев, Илья Учитель.
  • «ФК «ВОЛНА», автор проекта Николай Пророков.
  • «Коммуналка», автор проекта Надежда Карпова.
  • «ВКД», автор проекта Антон Уткин.
  • «Опоздавшие», авторы проекта Антон Коломеец, Владимир Бек.
  • «Варя», авторы проекта Ирина Обидова, Лиза Цыганова.
  • «Против всех», автор проекта Екатерина Волович. 

Публичная защита проектов и объявление победителя состоится в рамках деловой программы фестиваля.

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28.08.2020 Автор: Артур Чачелов

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