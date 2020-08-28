«Кинотавр» назвал участников питчинга сериалов

В социальных сетях киносмотра «Кинотавр» появился шорт-лист участников публичной защиты на Питчинге сериальных проектов. Он пройдет 12 сентября и станет новым форматом индустриального мероприятия: впервые авторы, вошедшие в шорт-лист финалистов, получат возможность напрямую представить свои проекты главным российским онлайн-платформам и сервисам.
В списке 11 работ:
Публичная защита проектов и объявление победителя состоится в рамках деловой программы фестиваля.
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28.08.2020 Автор: Артур Чачелов
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