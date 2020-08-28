«Кинотавр» назвал участников питчинга сериалов

В социальных сетях киносмотра «Кинотавр» появился шорт-лист участников публичной защиты на Питчинге сериальных проектов. Он пройдет 12 сентября и станет новым форматом индустриального мероприятия: впервые авторы, вошедшие в шорт-лист финалистов, получат возможность напрямую представить свои проекты главным российским онлайн-платформам и сервисам.

В списке 11 работ:

«Горемыки», автор проекта Елена Самойлова.

«Во всем виноват Вайнштейн», авторы проекта Светлана Петрийчук, Елизавета Лазерсон, Александр Виниченко, Илья Мотовило.

«Супружеский долг», автор проекта Эльвира Буштец.

«На автомате», авторы проекта Наталья Ляпина, Юрий Воробьев.

«Товарищ Никто», авторы проекта Иван Заваруев, Илья Учитель.

«ФК «ВОЛНА», автор проекта Николай Пророков.

«Коммуналка», автор проекта Надежда Карпова.

«ВКД», автор проекта Антон Уткин.

«Опоздавшие», авторы проекта Антон Коломеец, Владимир Бек.

«Варя», авторы проекта Ирина Обидова, Лиза Цыганова.

«Против всех», автор проекта Екатерина Волович.

Публичная защита проектов и объявление победителя состоится в рамках деловой программы фестиваля.

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28.08.2020 Автор: Артур Чачелов