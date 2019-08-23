Джеки Чана и Арнольда Шварценеггера призвали к ответственности за «Вия»

Кинозвезды с мировым именем оказались привлечены к делу о долгах компании «Русская Фильм Группа» (OOO «РФГ»), пишет «Коммерсантъ». Компания была производителем фильма ВИЙ 3D. Эта лента вышла в прокат в 2014 году и, собрав 1,2 млрд рублей, стала самым кассовым фильмом того года. При этом кредиторы, финансировавшие картину, возвратов вложенных в нее средств так и не получили, а в самой OOO «РФГ», получившей статус банкрота, была введена процедура наблюдения. Продюсер ВИЯ Алексей Петрухин запустил новый проект − ТАЙНА ПЕЧАТИ ДРАКОНА совместно с китайской компанией China Film Group. Теперь конкурсный управляющий OOO «РФГ» подал в Арбитражный суд иск о привлечении китайских партнеров Петрухина к субсидиарной ответственности по выплате долгов. В документе также фигурируют Джеки Чан и Арнольд Шварценеггер.

Таким образом, как заявлено, кредиторы пытаются вернуть долги OOO «РФГ». Представитель конкурсного управляющего Максим Доценко рассказал журналистам, что ко времени введения процедуры наблюдения на счетах компании уже не было денег, а нематериальные активы были выведены. При этом известно, что «Русская Фильм Группа» (OOO «РФГ») все-таки участвовала в проекте ТАЙНА ПЕЧАТИ ДРАКОНА на первом этапе его производства и даже получила на него средства от Фонда кино. Затем компания передала все права новому юрлицу − OOO «Корпорация РФГ». Истцы и кредиторы уверены, что новая компания − клон старой, только очищенный от долгов, а значит, кредиторы OOO «РФГ» могут претендовать на получение доходов от новой картины в счет погашения долгов от ВИЯ.

Продюсер обеих картин Алексей Петрухин объяснил «Ведомостям», что обанкротившаяся «Русская Фильм Группа» участвовала в новом проекте не своими деньгами, не деньгами частных инвесторов и даже не доходами от первой картины, а лишь полученными от Фонда кино средствами. По его словам, ни китайские инвесторы, ни актеры не имеют к прежним кредиторам никакого отношения. Петрухин убежден, что новый иск не имеет перспектив для удовлетворения. В этом же уверены многие эксперты, акцентирующие внимание на довольно странный выбор лиц для субсидиарной ответственности. Однако ход, сделанный конкурсным управляющим, называют достаточно эффектным. Он поможет кредиторам привлечь внимание к долгам продюсера ТАЙНЫ ПЕЧАТИ ДРАКОНА и в дальнейшем поможет им связать потенциальный успех фильма с возможностью за счет него получить причитающиеся долги.

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23.08.2019 Автор: Артур Чачелов

Источник: Коммерсантъ