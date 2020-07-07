Comic Con Russia и «ИгроМир» уходят в онлайн

Фестиваль поп-культуры Comic Con Russia и крупнейшая игровая выставка «ИгроМир» в этом году пройдут в виртуальном формате. Их проведут на страницах социальной сети «ВКонтакте».

«С большим количеством участников приходит большая ответственность. В условиях продолжающейся пандемии, хотя режим изоляции постепенно ослабевает по всему миру, мы считаем очень важным заботиться о здоровье наших посетителей, гостей и партнеров. Поэтому мы приняли, действительно, непростое для нас решение и перенесли конвент на 2021 год», − говорится в сообщении организаторов.

С 3 по 4 октября в группах Comic Con Russia (https://vk.com/comicconrussia) и «ИгроМир» (http://vk.com/igromir) в VK будет вестись прямая трансляция из студии. В рамках стрима зрителям представят эксклюзивные материалы из новых фильмов и игр, новые комиксы, разыграют подарки и проведут первый интерактивный конкурс косплея.

В 2021 году оба мероприятия состоятся в традиционном формате: в московском выставочном центре «Крокус Экспо» с 7 по 10 октября.

Ежегодно Comic Con Russia и «ИгроМир» собирают более 170 000 посетителей и 200 компаний-участников, в числе которых крупнейшие кинокомпании и игровые студии. В рамках фестиваля и выставки проходят самые громкие премьеры и презентации фильмов, сериалов, компьютерных игр и комиксов.

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07.07.2020 Автор: Артур Чачелов