Названы самые популярные в 2020 году фильмы в российских онлайн-кинотеатрах

БК подвел итоги российского онлайн-проката в первых трех кварталах 2020 года. Чарты онлайн-кинотеатров за эти девять месяцев демонстрируют тенденцию, до этого четко проявившуюся в широком кинотеатральном прокате – сегодня в моде антигерои. В топах самых популярных фильмов на разных российских VOD-площадках нет единого лидера, однако чаще других на высоких местах встречаются проекты ДЖОКЕР и ДЖЕНТЛЬМЕНЫ. Проект от Warner Bros. завоевал серебро на «МегаФон ТВ» и TVzavr, а также бронзу на MEGOGO. Криминальная авантюрная лента об обаятельных бандитах от Гая Ричи стала второй по популярности на MEGOGO, третьей на «МегаФон ТВ» и седьмой на Wink. А еще один проект с антигероиней в центре сюжета – сиквел МАЛЕФИСЕНТЫ – возглавил рейтинг TVzavr, а также занял девятое и десятое место на «МегаФон ТВ» и Okko соответственно.

Помимо популярности неоднозначных персонажей, заметен след, оставленный пандемией: в топах сразу трех онлайн-площадок находится фильм Стивена Содерберга ЗАРАЖЕНИЕ. Эта картина 2011 года возглавляет топ MEGOGO.

Российские проекты в этом изобилии релизов также смогли не затеряться. По итогам трех кварталов, комедия ХОЛОП стала самой популярной картиной на Okko и замкнула топ-10 на Wink. А лидером по просмотрам в онлайн-кинотеатре «Ростелекома» стал российский фильм ВТОРЖЕНИЕ. Помимо этих картин в топах видеосервисов также встречаются СОЮЗ СПАСЕНИЯ, ОТЕЛЬ «БЕЛГРАД», ТЕКСТ, ЛЕД 2 и СПУТНИК.

По итогам полного 2020 года в чартах будет отведено больше мест независимому и неголливудскому кино, потому что в заключительном квартале мейджорских проектов ожидается не так много. Сейчас же среди независимых релизов необходимо отметить успех ПАРАЗИТОВ – корейская картина стала второй в Okko.

С топами самых популярных картин трех кварталов 2020 года у крупнейших российских онлайн-кинотеатров и видеосервисов можно будет ознакомиться в новом выпуске «Бюллетеня кинопрокатчика», рассылка которого подписчикам состоится в пятницу, 6 ноября. Получать БК регулярно можно, обратившись в нашу службу подписки.

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06.11.2020 Автор: Максим Острый, Артур Чачелов