Ассоциация «Интернет-видео» выступила против ограничения иностранной доли видеосервисов

Ассоциация «Интернет-видео» под руководством Алексея Бырдина направила членам комитета Государственной Думы по информационной политике письмо (есть в распоряжении БК), содержащее негатавную оценку законопроекта №10787257 о внесении изменений в статью 10-5 Федерального закона «Об информации, информационных технологиях и о защите информации». Ранее сообщалось, что депутат от «Единой России» Антон Горелкин выступил с инициативой ограничить долю иностранных собственников аудиовизуальных сервисов, работающих в России, 20 процентами. 18 декабря законопроект Горелкина был направлен для рассмотрения в комитет Государственной Думы по информационной политике, информационным технологиям и связи.

По мнению членов Ассоциации, данная законодательная инициатива недостаточно проработана и может привести к резко негативным последствиям для российского рынка аудиовизуальных сервисов, включая прямые потери доходов федерального бюджета. В письме отмечается, что, благодаря поправкам, внесенным в законопроект №37671-7 в 2017 году, позволившим российским аудиовизуальным сервисам привлекать иностранные инвестиции, российский рынок аудиовизуальных сервисов превратился в один из самых быстрорастущих и инвестиционно-привлекательных сегментов отечественной цифровой экономики. В свою очередь, законопроект №1078725-7 безосновательно стирает различия между российскими и иностранными аудиовизуальными сервисами, ограничивая отечественные компании в возможности привлечения капитала на открытом рынке или вынуждая их менять структуру собственности, если иностранные инвестиции в них были привлечены ранее.

«Бизнес аудиовизуальных сервисов является крайне ресурсоемким, − отмечается в письме. − На данном этапе развития рынка существенные средства необходимо инвестировать в производство оригинального отечественного контента, развивать экспортное направление, совершенствовать технологическую базу. Ограничение доступа российских компаний к открытому рынку капитала не просто остановит их развитие, оно откатит рынок на несколько лет назад, уничтожит накопленные достижения и потенциал. Будут утрачены технологические наработки в таких передовых областях как искусственный интеллект и обработка больших данных. Можно будет забыть про выход на внешние рынки и ожидать, когда российский медиа рынок будет захвачен пиратскими ресурсами и иностранными аудиовизуальными сервисами, которые не только обладают колоссальными финансовыми ресурсами, но и контролируют значительные библиотеки прав на наиболее востребованный контент».

Среди прочих, письмо было направлено Антону Горелкину, Александру Хинштейну, а также Вячеславу Володину. Ассоциация «Интернет-видео» объединяет крупнейшие российские онлайн-кинотеатры (аудиовизуальные сервисы IVI, ОККО, MEGOGO, START, Amediateka и др.), чья совокупная доля рынка превышает 70%.

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23.12.2020 Автор: Никита Никитин