Закон о регулировании онлайн-кинотеатров прошел второе чтение

Депутаты Госдумы в среду, 19 апреля приняли во втором чтении законопроект, меняющий порядок работы онлайн-кинотеатров. Как уточняет RNS, за принятие закона проголосовали 80% участников заседания.

Ранее сообщалось, что проект, в первоначальной версии ограничивающий долю иностранного владения онлайн-кинотеатров 20%, ко второму чтению ждут изменения. Из-под действия закона планировалось вывести компании, аудитория которых преимущественно состоит из российских пользователей, а также ресурсы, где подавляющая часть контента создана пользователями.

После обсуждения законопроекта от депутатов поступило 16 поправок, 10 из которых были приняты на сегодняшнем заседании нижней палаты парламента. По словам главы комитета по информации, информационным технологиям и связи Леонида Левина, внесение поправок преследовало цель сохранить на отечественном онлайн-рынке кинотеатры, имеющие в своем распоряжении иностранные инвестиции, но при этом заслужившие «репутацию надежного поставщика легального видео для отечественных пользователей».

Принятый в нынешнем виде закон, добавил Левин, не затронет структуру владения онлайн-кинотеатров, являющихся основными поставщиками легального контента в стране.

В ближайшее время документу предстоит пройти процедуру третьего чтения. Как ожидается, закон вступит в силу 1 июля 2017 года.

20.04.2017 Автор: Дмитрий Некрасов