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Мэр Москвы снял ограничения на работу киностудий

С 9 июня в столице отменяется режим самоизоляции и пропусков

Мэр Москвы Сергей Собянин в блоге на своем сайте сообщил, что в Москве с 9 июня отменяются режимы самоизоляции и пропусков, введенные из-за ситуации с распространением коронавируса. Вместе с ними разрешается возобновление работы киностудий. В то же время дата возобновления работы кинотеатров названа не была.

Ранее, сегодня ответственный секретарь Московской кинокомиссии Светлана Максимченко, выступая на дискуссионной панели о господдержке в рамках онлайн-кинорынка российского контента Key Buyers Event Digital Edition, заявила, что кинопроизводство в столице может быть разрешено во второй половине июня.  

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08.06.2020 Автор: БК

Источник: Sobyanin.ru

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