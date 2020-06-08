Мэр Москвы снял ограничения на работу киностудий

Мэр Москвы Сергей Собянин в блоге на своем сайте сообщил, что в Москве с 9 июня отменяются режимы самоизоляции и пропусков, введенные из-за ситуации с распространением коронавируса. Вместе с ними разрешается возобновление работы киностудий. В то же время дата возобновления работы кинотеатров названа не была.

Ранее, сегодня ответственный секретарь Московской кинокомиссии Светлана Максимченко, выступая на дискуссионной панели о господдержке в рамках онлайн-кинорынка российского контента Key Buyers Event Digital Edition, заявила, что кинопроизводство в столице может быть разрешено во второй половине июня.

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08.06.2020 Автор: БК

Источник: Sobyanin.ru