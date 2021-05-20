«Перевал Дятлова» отправляется на стриминги в США и Канаду

Сериал «Перевал Дятлова» производства компании 1-2-3 Production, режиссёров и продюсеров Валерия Федоровича и Евгения Никишова вошёл в эксклюзивную линейку Topic Originals нового североамериканского стримингового сервиса Topic. Первые три эпизода сериала будут доступны к просмотру для жителей США и Канады уже 2 сентября 2021 года. Остальные 5 серий запланированы к выходу раз в неделю по четвергам – вплоть до 7 октября.

Быстрорастущий нишевой стриминговый сервис Topic был запущенный в ноябре 2019 года компанией First Look Media, создателем которого является Пьер Омидьяр, основатель и председатель совета директор eBay. Компания сразу очертила аудиторию своего сервиса – любопытный, заинтересованный зритель, ищущий умных, провокационных и значимых развлечении. Поэтому в линейке только тщательно отобранный, оригинальный контент – отмеченные наградами документальные картины, эксклюзивные программы со всего мира, содержательно богатые и нередко провокационные фильмы и сериалы. Самые перспективные получают отметку Topic Originals. Ранее сервис купил права на два сезона российской драмы «Обычная женщина» у британского дистрибьютора Cinefix Rights. Первый сезон уже можно посмотреть на платформе, а второй стартует с 3 июня.

Topic доступен для аудитории США и Канады на Topic.com, Apple iOS и AppleTV, Android, Amazon Fire TV и Roku, а также на видеоканалах Amazon Prime, каналах Apple TV, Roku Premium Channels и Bell Fibe.

Осенью 2020 года драматический сериал про группу туристов, погибших страшной смертью зимой 1959 года на горе Холатчахль, с невероятным успехом прошёл в эфире телеканала ТНТ и на видеоплатформе PREMIER, а по итогам года был высоко оценён зрителями и критиками. И совсем скоро сериал сможет оценить международный зритель. Так, немецкое подразделение компании Walt Disney купило права на показ сериала «Перевал Дятлова» у дистрибьюторской компании BETA Film (Германия), и с 5 июля сериал выйдет на канале FOX German, а сразу после прямой трансляции серии будут доступны на каналах Sky Go, Sky On Demand, Sky Ticket в Германии и Sky X в Австрии, в Megathek на MagentaTV, а также на Vodafone Select и GigaTV. Также проект скоро будет доступен на платформе SVOD Cirkus на территории Скандинавских стран, включая Данию, Исландию, Норвегию, Швецию и Финляндию.

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20.05.2021 Автор: Виолетта Палий