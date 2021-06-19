Фестиваль сериалов «Пилот» переносится

Третий российский фестиваль сериалов «Пилот», который должен был пройти в городе Иваново 25-27 июня, переносится из-за сложной ситуации в связи с распространением нового штамма в городе Москве до улучшения эпидемиологической ситуации в центральном регионе России.
Проведение Фестиваля было согласовано Роспотребнадзором, учитывая высокие стандарты безопасности, включая ежедневное экспресс-тестирование всех участников. Вместе с тем дирекция фестиваля считает, что с учетом распространения нового штамма вируса невозможно подвергать опасности жизни и здоровье жителей региона и участников, а также гостей фестиваля.
«Считаю решение о переносе абсолютно правильным. Все мы очень ждали этот фестиваль с такой насыщенной и сильной программой и очень хотели снова все встретиться и устроить настоящий праздник киноиндустрии. Но сейчас нужно подумать прежде всего о здоровье, поэтому перенесем наш праздник и обязательно проведем его тогда, когда это точно будет безопасно», — подчеркнул президент фестиваля «Пилот», кинорежиссер, сценарист и продюсер Валерий Тодоровский.
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19.06.2021 Автор: Виолетта Палий
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