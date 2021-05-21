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«Пищеблок» показал лучший старт среди сериалов «КиноПоиск HD»

Проект обогнал предыдущего лидера — сериал «Топи»

Всего за первый день более двух минут «Пищеблока» посмотрело около 100 тысяч подписчиков КиноПоиск HD. 

Мистическая фантастика по роману Алексея Иванова стала не только самым популярным проектом в день премьеры, но и собрала вокруг себя самую широкую аудиторию: от подростков, вдохновленных темой вампиров, до зрителей постарше, ностальгирующих по советской эпохе и пионерским лагерям. Среди подписчиков сервиса «Пищеблок» одинаково интересен и среди мужчин, и среди женщин. 

Автор романа «Пищеблок» Алексей Иванов«Сериал «Пищеблок»  — это яркая и дерзкая работа, которая не просто нравится, а заставляет влюбиться. Для романа этот сериал как фейерверк, который подсвечивает его новыми красками. Я благодарен команде и как писатель, и как зритель. Кино и роман — разные форматы. При переводе из одной художественной системы в другую что-то теряется, что-то добавляется. Мне повезло: сериал «Пищеблок» адекватен книге. Сохранилась идеи, драмы героев, визуализировалась атмосфера, блестящая игра актеров проявила характеры. Мой роман в сериале не только живет, но и процветает»

В соцсетях также активно обсуждают новый сериал: в первые часы после премьеры хештег #пищеблок попал в топ-3 трендов русскоязычного твиттера. Пользователи отмечают уникальную ностальгическую атмосферу, сохранение идейной многослойности романа, метафоричность сюжета, аллюзии на советскую идеологию, а также молодых талантливых артистов, сыгравших главные роли. 

Главная звезда сериала, по мнению зрителей — актриса Ангелина Стречина, исполнившая роль вожатой Вероники. В пятницу, 21 мая Стречина оказалась на первом месте в рейтинге самых популярных персон на КиноПоиске, обогнав Вина Дизеля, исполнившего главную роль в вышедшем на экраны девятом «Форсаже», и Анджелину Джоли, чью недавнюю фотосессию обсуждают сейчас во всем мире. 

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21.05.2021 Автор: Виолетта Палий

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