«Пищеблок» показал лучший старт среди сериалов «КиноПоиск HD»

Всего за первый день более двух минут «Пищеблока» посмотрело около 100 тысяч подписчиков КиноПоиск HD.

Мистическая фантастика по роману Алексея Иванова стала не только самым популярным проектом в день премьеры, но и собрала вокруг себя самую широкую аудиторию: от подростков, вдохновленных темой вампиров, до зрителей постарше, ностальгирующих по советской эпохе и пионерским лагерям. Среди подписчиков сервиса «Пищеблок» одинаково интересен и среди мужчин, и среди женщин.

Автор романа «Пищеблок» Алексей Иванов: «Сериал «Пищеблок» — это яркая и дерзкая работа, которая не просто нравится, а заставляет влюбиться. Для романа этот сериал как фейерверк, который подсвечивает его новыми красками. Я благодарен команде и как писатель, и как зритель. Кино и роман — разные форматы. При переводе из одной художественной системы в другую что-то теряется, что-то добавляется. Мне повезло: сериал «Пищеблок» адекватен книге. Сохранилась идеи, драмы героев, визуализировалась атмосфера, блестящая игра актеров проявила характеры. Мой роман в сериале не только живет, но и процветает».

В соцсетях также активно обсуждают новый сериал: в первые часы после премьеры хештег #пищеблок попал в топ-3 трендов русскоязычного твиттера. Пользователи отмечают уникальную ностальгическую атмосферу, сохранение идейной многослойности романа, метафоричность сюжета, аллюзии на советскую идеологию, а также молодых талантливых артистов, сыгравших главные роли.

Главная звезда сериала, по мнению зрителей — актриса Ангелина Стречина, исполнившая роль вожатой Вероники. В пятницу, 21 мая Стречина оказалась на первом месте в рейтинге самых популярных персон на КиноПоиске, обогнав Вина Дизеля, исполнившего главную роль в вышедшем на экраны девятом «Форсаже», и Анджелину Джоли, чью недавнюю фотосессию обсуждают сейчас во всем мире.

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21.05.2021 Автор: Виолетта Палий