Premier поделился новинками июня

Эксклюзивные проекты

Сериал «Инсталайф»

«Инсталайф» – это драмеди о пяти девушках. Они следят друг за другом в соцсети и принимают решения в реальной жизни на основе того, что видят в ленте подруг и знакомых. К чему это приведет? И какая жизнь настоящая, если каждую минуту ты кадрируешь ее в Инстаграм фото, а голова занята придумыванием хэштэга? Где в этом всем ты сама? Это «Секс в большом городе» по-московски в эпоху Инстаграм.

Новые выпуски тревел-шоу «Русские каникулы»

Модель и филантроп Наталья Водянова вместе с тремя детьми, выросшими в Европе, проделает путь через кавказские горы, а затем отправится на русский Север в новом тревел-шоу «Русские каникулы».

С 7 июня: новый сезон сериала «Триада»

С появлением детей Толик оказывается наедине с новыми проблемами: как помочь всем трем молодым матерям, решить их жилищные и финансовые проблемы? Есть ли способ поделить свое время между четырьмя младенцами? Но и старые заботы тоже никуда не делись: с какой из женщин построить настоящую семью и как отпустить двух остальных в самостоятельную жизнь?

Новые выпуски шоу Иды Галич «Fake не fake»

В шоу "Fake не Fake» обычные люди борются за настоящий бриллиант стоимостью пятьсот тысяч рублей, угадывая что фейк, а что не фейк.

Новые серии сериала «Мир! Дружба! Жвачка!»

Этой весной главный сериал про девяностые возвращается на Premier, чтобы рассказать, как всего один год в истории новой России изменил жизнь самых обычных людей, в которых зрители разных возрастов узнают себя. Действие переместится ровно на год вперед – в 1994-й, когда страну захватила волна финансовых пирамид, заводы постепенно переходили в частные руки – в том числе и незаконно, в городах орудовали преступные группировки, а семью Рябининых продолжало лихорадить после событий прошлого лета.

Санька узнал об измене матери, семья под угрозой падения финансовой пирамиды, и даже долгожданное воссоединение с Санькиной любовью, Женей, не приносит облегчения - в город вернулся “с того света” Алик-афганец, одержимый местью. Это история взросления для всех её участников, и подростков и старшего поколения; и история страха перед этим взрослением, перед непонятным будущим.

Новые выпуски шоу «50 вопросов»

Интервью с лучшими спортсменами страны. Ведущий «Матч ТВ» Карен Адамян отправится в автомобильную поездку с известными футболистами, борцами, фигуристами, спортивными комментаторами и деятелями, чтобы задать им ровно 50 вопросов на самые разные темы. Гостями эксклюзивных выпусков программы «50 вопросов. Спорт» станут: Андрей Аршавин, Алексей Ягудин, Дмитрий Губерниев, Елизавета Туктамышева, Александр Волков, а также Дмитрий Позов и Роман Косицын.

Коэксклюзивные проекты

С 16 июня: СКАЖИ ЕЙ 16.06.2021

Семейная драма Александра Молочникова о разводе пары, которая перекладывает ответственность на своего ребенка. Санкт-Петербург, 1990-е. Светлана устает от инфантильности своего мужа Артема и подает на развод. Вместе с американцем Майклом, своим новым возлюбленным, она хочет переехать в США и забрать с собой 10-летнего сына Сашу. Артем возражает и просит оставить мальчика с ним. Противостояние родителей накаляется до предела, и они ставят Сашу перед непростым выбором. Как быть ребенку, когда родители давят на него и требуют принять серьезное решение?

29.05.2021 Автор: Виолетта Палий