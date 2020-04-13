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Realist Web Fest объявляет конкурс первых серий

Нижегородский фестиваль онлайн-сериалов запланирован на начало августа

Третий международный фестиваль веб-сериалов REALIST WEB FEST объявил о начале подачи заявок на конкурс первых серий. На участие в этой конкурсной программе могут претендовать произведенные в 2019-2020 гг. первые эпизоды проектов веб-сериалов, снятые на любых языках. Хронометраж эпизода – до 24 минут.

Заявки принимаются по 5 июня 2020 года по адресу info@webfestival.ru. В теме письма нужно указать: «Заявка на конкурс первых серий». Заявка должна содержать ссылку на видео, название и синопсис веб-сериала. Заявки, присланные после указанного срока, приниматься не будут.

REALIST WEB FEST – единственный в России фестиваль веб-сериалов. С конца 2018 года он стал частью Международного чемпионата веб-сериалов (Web Series World Cup, WSWC). В нынешнем году смотр пройдет с 1 по 5 августа 2020 года в Нижнем Новгороде,

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13.04.2020 Автор: Артур Чачелов

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