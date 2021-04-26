На бизнес-площадке 43 ММКФ обсудили перспективы развития кино в регионах

В рамках бизнес-площадки 43-го ММКФ, проходящего в Москве 22-29 апреля, состоялась форсайт-сессия «Снимаем кино в России. Презентация региональных кинокластеров». Ее участниками стали представители федеральных и региональных органов власти, кинокомиссий, продюсерских центров, киностудий, креативных кластеров и некоммерческих отраслевых организаций. Они обсудили положение и перспективы развития регионального кинематографа, меры господдержки отрасли, а также вопросы взаимодействия с коллегами из других регионов и государств.

Экспертами форсайт-сессии выступили: Светлана Максимченко и Валентин Лисицын (Министерство культуры РФ), Евгения Данильченко (РЭЦ), Ольга Жукова (Ассоциация продюсеров кино и телевидения), Дмитрий Табарчук (Art Pictures Vision, АПКиТ), Родион Павлючик (ГК «Приор», АПКиТ), Никита Трынкин (Star Media, АПКиТ), Ирина Мастусова (Ассоциация анимационного кино), Сергей Петров (киностудия им. М. Горького), Нина Кочеляева (Новый институт культурологии), Лариса Солоницына и Михаил Калинин (Союз кинематографистов России), Анастасия Зуенко (Московская кинокомиссия) и др.

Модератором форсайт-сессии выступил куратор бизнес-площадки ММКФ, руководитель проекта «Всероссийский молодежный кинофорум», исполнительный директор Молодежного центра Союза кинематографистов России Дмитрий Якунин.

О возможностях своих регионов рассказали представители 29 субъектов РФ: республик Алтай, Башкортостан, Карачаево-Черкессия, Карелия, Крым, Татарстан, Хакасия, Якутия, Камчатского, Красноярского, Краснодарского, Пермского краев, а также Архангельской, Вологодской, Иркутской, Калининградской, Мурманской, Нижегородской, Новгородской, Новосибирской, Омской, Самарской, Свердловской, Тамбовской, Томской, Тульской, Тюменской, Ульяновской, Челябинской областей.

В каждом субъекте на сегодняшний день сформировалась своя промышленная инфраструктура, на базе которой функционирует киноиндустрия. Развитие отрасли происходит неравномерно – какие-то регионы более «продвинуты», такие как Татарстан, Калининградская или Иркутская область, а какие-то восстанавливают советское наследие, как это, например, происходит в Крыму.

«Глава Республики 28 декабря 2020 года передал под наше ведение Ялтинскую киностудию – это 18 гектар руин. Теперь думаем, как ее восстанавливать», – отметила Елена Куценко, представитель ГБУ РК «Крымский видеоцентр», заместитель председателя крымского отделения Союза кинематографистов России.

У каждого региона своя специфика, в зависимости от исторического развития, природного ландшафта и этнической карты населения. Карачаево-Черкессия, Крым, Алтай, Красноярский край и др. обещают незабываемые локейшн-туры, Челябинск и Омск предлагают индустриальные ландшафты и масштабные истории промышленного развития страны, Новгород и Вологда готовы предоставить локации для исторических картин, Томск, Тюмень и Иркутск используют инновационный подход к организации креативных кластеров, Башкортостан развивает анимационное направление, в рамках которого намерен популяризировать национальных героев, и т.д. – подробнее о каждом регионе можно ознакомиться в презентациях.

В целом наблюдается тенденция на устойчивое развитие киноиндустрии: практически во всех вышеперечисленных субъектах РФ установлено взаимодействие с местными администрациями. Также постепенно происходит формирование госкомиссий и системы поддержки кинематографистов (субсидии, рибейты, гранты). Кроме того, представители индустрии сформулировали запрос на консолидацию собственных ресурсов для слаженной работы на локальном уровне, а также поддержку из центра по внедрению и актуализации образовательных программ и привлечению инвестиций и заказов.

«За считанные годы мы собрали креативных и талантливых ребят, которые прошли нашу программу акселерации и теперь выполняют проекты на федеральном и международном уровне. Мы предлагаем высококлассные услуги за приемлемые деньги и хотим, чтобы наши ребята росли как профессионалы, оставаясь при этом в родном регионе», – заявил Павел Белявский, директор Департамента по общественным связям, коммуникациям и молодежной политике Тюменской области.

Эксперты форсайт-сессии отметили безусловную туристическую привлекательность России. Президент Индийского кинофестиваля в России, режиссер Алам Сарфараз (Alam Sarfaraz) выразил убежденность, что природные красоты нашей страны привлекут не только индийских кинематографистов, но и туристов. Американский продюсер Стивен Мао (Stephen Mao) так же выразил восхищение красотами нашей страны и пожелал российским партнерам сформировать четкую маркетинговую стратегию по продвижению проектов за рубежом.

Ольга Жукова, исполнительный директор Ассоциации продюсеров кино и телевидения, напомнила, что проект «Кино России» направлен на развитие региональных экономик. Он инициирован в 2016 году совместно с Агенством стратегических инициатив, при поддержке Фонда кино, Министерства культуры. «За пять лет проект стал по-настоящему действующим инструментом, позволяющим привлекать все больше и больше кинопроизводителей в субъекты России. Хочу сказать вам «спасибо» за создание благоприятных условий для кинопроизводства в регионах. И если вам нужна помощь или поддержка, вы всегда можете обратиться в Ассоциацию продюсеров», – отметила она.

Президент ГК «Приор», продюсер Родион Павлючик дал несколько советов по реализации системы рибейтов: «Старайтесь поддерживать не только тех, кто снимает исключительно о регионе. В противном случае продюсеры к вам просто не приедут. Ваша же цель – развивать киноиндустрию и поддерживать малый и средний бизнес – создавать дополнительные рабочие места в период съемок. Во-вторых, хотел бы уберечь вас от ожидания мгновенного результата: отрасли нужно минимум 3-4 года рибейтов, чтобы она обросла специалистами, производственной базой и т.д. Дальше регион начнет работать сам. Также хочу отметить, что львиная доля затрат приходится на авиабилеты, особенно это касается удаленных от центра территорий. Старайтесь оплачивать дорогу съемочным группам – в некоторых случаях этого может быть достаточно».

По мнению генерального продюсера компании Art Pictures Vision Дмитрия Табарчука, главное – вкладывать средства в развитие местных кинокомпаний и растить собственных специалистов. Руководитель направления по поддержке экспорта креативных индустрий, АО «Российский экспортный центр» (РЭЦ) Евгения Данильченко отметила, что нужно не бояться устанавливать взаимодействие с ведомствами, которые не имеют прямого отношение к культуре. Также Евгения Данильченко напомнила, что в РЭЦ работает окно по приему заявок на получение субсидии по маркетингу и продвижению проектов за рубежом, а в скором времени заработает окно по приему заявок на рибейты.

Итоги встречи подвела руководитель Департамента кинематографии Министерства культуры РФ Светлана Максимченко. Она призвала деятелей киноиндустрии предоставлять актуализированную информацию о своих проектах в ведомство: по ее словам, это поможет сформировать объективную картину и совершенствовать систему господдержки регионам. Также прямой диалог с отраслью поможет в формировании Концепции развития отечественной кинематографии до 2030 года, работа над которой проводится в данный момент.

«Одним из направлений Концепции является развитие региональной кинематографии и децентрализация отрасли. В связи с этим было бы правильно, если регионы разработают собственные концепции развития, чтобы свести это потом в единый документ», – пояснила Светлана Максимченко и отметила, что только слаженная работа позволит сформироваться инфраструктуре креативных индустрий. При этом спикер подчеркнула, что у Минкульта нет цели создавать кинокомиссию в каждом регионе страны. Задача – сделать условия кинопроизводства наиболее комфортными для кинематографистов.

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26.04.2021 Автор: БК