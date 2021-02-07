Изменения в графиках релизов России с 1 по 7 февраля

Прошедшая неделя отметилась несколькими новостями от мейджоров. Так, например, Walt Disney Studios перенесла выпуск фильма ЗЕМЛЯ КОЧЕВНИКОВ с 25-го на 11 марта 2021 года. «Централ Партнершип» перенесла релиз проекта Paramount ЛИГА МОНСТРОВ на 17 февраля 2022 года.

UPI перенесла на 10 июня выпуск отечественной комедии СЕМЕЙНЫЙ БЮДЖЕТ. На 30 сентября у нее же перебрался студийный проект DEAR EVAN HANSEN, а на 3 ноября перешел хоррор Эдгара Райта ПРОШЛОЙ НОЧЬЮ В СОХО. «Каро Премьер» заявила на 13 мая проект с Анджелиной Джоли ТЕ, КТО ЖЕЛАЕТ МНЕ СМЕРТИ (Those Who Wish Me Dead). Кроме того, поменялись даты выпуска некоторых других релизов 2021 года. ЗАКЛЯТИЕ 3: ПО ВОЛЕ ДЬЯВОЛА ушел на 10 июня. На 2 сентября встал проект ЗЛОЕ, а ДЮНА перебралась на 16 сентября. Релиз МАТРИЦЫ 4 перенесен на 16 декабря.

MEGOGO Distribution заявил на 18 марта новый звездный триллер ТРАФФИК (Crisis). Компания «Каропрокат» перенесла релиз отечественной картины БУДЬ МОИ КИРИЛЛОМ с 4 марта на 8 апреля. Туда же пришел релиз компании «Белые ночи» − фильм УРОКИ ФАРСИ. Кроме того, у нее на 25 февраля перебралась лента ИСТОРИЯ СЕМЬИ БЛУМ.

На 25 марта также встал новый хоррор СЫН (Son) от MVK. «Парадиз» перенес релиз мультфильма ОТ ВИНТА 2 на 15 апреля. На 29 апреля перебрались ДУБЛИНСКИЕ ДЕБОШИРЫ, а проект ПАРЯЩИЙ ТИГР ушел на 10 июня. А на 17 июня встала новинка − лента ПОТУСТОРОННИЕ ГЛАЗА (Faraway Eyes). Лента ОККУПАЦИЯ: МИССИЯ «ДОЖДЬ» встала на 15 июля.

Capella Film перенесла релиз фильма СНЕГА БОЛЬШЕ НЕ БУДЕТ на 11 марта. Стоявшая там АСОЦИАЛЬНАЯ СЕТЬ передвинулась на 18 марта. Выпуск драмы ЗОЖ отложен до 8 апреля. Комедия ХОЛОП ПО-ФРАНЦУЗСКИ передвинулась на неделю и встала на 22 апреля. Греческая лента ЯБЛОКИ ушла на 24 июня.

«Ракета Релизинг» перенесла выпуск фильма ужасов УИДЖА. ПРОКЛЯТОЕ ЗЕРКАЛО на 25 февраля. На 11 марта ушло аниме ВАЙОЛЕТ ЭВЕРГАРДЕН 2. На 15 апреля встала новинка − семейный проект ШКОЛА МАГИЧЕСКИХ ЗНАНИЙ (Die Schule der magischen Tiere). На 29 апреля компания заявила еще одну новинку − проект THE NIGHT. Триллер ГИПОСОМНИЯ ушел на 25 марта.

«Кинологистика» передвинула релиз хоррора ИЗГОНЯЮЩИЙ ДЬЯВОЛА: ВРАТА на 11 марта. На 25 марта перебрался фильм ДОЧЬ ВОЛКА. Спортивная драма ПОЛНЫЙ НОКДАУН ушла на 20 мая, а лента с Николасом Кейджем ХОЗЯИН (Gran Isle) − на 10 июня. Хоррор КОШМАРЫ переехал на 1 июля, а семейный проект СИПСИК на 19 августа.

Компания «ПилотКино» добавила в свой график два проекта. На 18 марта встал документальный фильм РАФАЭЛЬ. ДОБРЫЙ ГЕНИЙ (Raffaello. Il genio sensibile), а на 1 апреля заявили ленту ТИНТОРЕТТО И НОВАЯ ВЕНЕЦИЯ (Tintoretto. L'artista che uccise la pittura).

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07.02.2021 Автор: Артур Чачелов